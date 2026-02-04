快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

力推農業基本法 陳駿季：年底前送行政院

中央社／ 台北4日電

農業部長陳駿季今天表示，農業不是只有生產問題，與生態環境、國土安全都有關，需要一個更上位的農業基本法，相關草案已蒐集多方意見，預計年底前送行政院

農業部中午舉行春節農產供應說明會與媒體餐會，陳駿季提到推動中的農業基本法草案，已開過多次地方會議，蒐集多方意見，預定年底前會送行政院，期盼未來順利在立法院通過。

陳駿季指出，農業發展條例是目前農業的最上位法，大部分是處理農地如何再利用及相關技術規範，但農業不只是處理農地或生產問題，還與生態環境、國土安全有關，需要一個更上位的法規，才能讓台灣農業持續穩定向前。

陳駿季表示，農業部曾在民國97年、100年擬訂行政院版本農業基本法草案，但時隔多年，台灣農業面臨不同階段的內外部環境挑戰，農業政策必須有所調整。

陳駿季提到，今年將公布農地白皮書，農地不只是生產，還兼顧非常多功能，特別在面臨氣候變遷、淨零碳排的挑戰，該如何建構新的農村，農地白皮書可成為未來農地利用的指引。

農地 行政院 陳駿季
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳駿季表態 自救會感謝農業部看見「名間疾苦」 鄉長喊守護手搖飲的家

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

名間焚化爐選址爭議 陳駿季強硬表態：絕不讓優良農地輕易變更

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

相關新聞

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。

手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練 細胞簡訊範圍曝

為了讓民眾熟悉細胞簡訊接收、並達到重大災害事件發生時即時避難效果，雙北市府明天下午13時30分至14時30分，於捷運新蘆...

從張文案到台南傷人事件 精神科醫師解析兩類暴力心理差異

台南一名29歲男子疑因感情糾紛，情緒不穩，憤而持修腳皮刀，造成2人受傷，加上去年底張文隨機傷人事故，引發外界憂心是否出現...

狼醫案稱「不該錯一次就廢照」 石崇良：中榮案最重醫廢照、醫院停業

台中榮總醫院放任廠商進開刀房代替醫師動手術，根據「知新聞」報導，3名涉案醫師已恢復執刀。衛福部長石崇良今未正面回應是否合...

脖子不留疤 甲狀腺「無頸部切口」手術減輕麻木、被勒緊感覺

甲狀腺結節在成人中很常見，大多數屬於良性，但結節愈大，惡性機率愈高。三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部主治醫師劉紹正表示，甲狀腺...

咳嗽是不能關的警報器！醫揭治療3大重點：亂吃止咳藥恐拖成肺炎

醫師黃軒提醒，冬季氣溫下降，門診幾乎天天都是咳嗽患者，不少人一進診間就要求「快點開止咳藥」，但臨床上，醫師真正擔心的不是咳嗽本身，而是病人自行亂吃止咳藥，反而延長病程，甚至延誤病情，增加演變成重症肺炎的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。