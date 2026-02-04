快訊

咳嗽是不能關的警報器！醫揭治療3大重點：亂吃止咳藥恐拖成肺炎

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

醫師黃軒在臉書發文提醒，冬季氣溫下降，門診幾乎天天都是咳嗽患者，不少人一進診間就要求「快點開止咳藥」，但臨床上，醫師真正擔心的不是咳嗽本身，而是病人自行亂吃止咳藥，反而延長病程，甚至延誤病情，增加演變成重症肺炎的風險。他直言，對某些疾病來說，病人真正需要的是「快好」，而不是一味追求「把咳嗽壓下來」。

咳嗽不是敵人，而是身體的警報系統

黃軒解釋，在呼吸道醫學中，咳嗽是一種高度保守的防禦反射，目的是將不該停留在氣道內的異物、痰液或刺激物清除出去。當病毒、過敏原、胃酸或發炎細胞刺激氣道時，身體會啟動黏液分泌、纖毛運動與咳嗽反射，這是一套正常的清除機制。他形容，若一出現咳嗽就急著「按掉聲音」，就像火還在燒，卻先把警報器關掉，問題並沒有真正解決。

為什麼「一咳就止」反而可能是無效治療？

黃軒指出，許多咳嗽患者症狀反覆，關鍵在於病因被掩蓋，而非被治療。常見真正的原因包括感染後氣道發炎、咳嗽變異型氣喘、胃食道逆流，以及鼻涕倒流或過敏性鼻炎，單靠止咳藥無法處理這些根本問題。

此外，止咳藥並非毫無風險，可能造成嗜睡、注意力下降、口乾、便秘，部分含可待因的製劑，還有依賴性與呼吸抑制風險。研究也顯示，多數成人急性咳嗽使用鎮咳藥，療效有限，但副作用卻真實存在。

最危險的是，當患者在「有痰」的狀況下強行壓制咳嗽，痰液滯留在肺部，細菌容易滋生，發炎時間拉長，反而增加下呼吸道感染甚至肺炎的風險。

什麼情況下才適合止咳？

黃軒強調，醫學上止咳只是輔助角色，並非主角，通常只在以下情況才會考慮使用：乾咳、無痰、夜咳嚴重影響睡眠、同時已針對病因進行治療（如抗發炎、抗過敏或抑酸治療）。

讓咳嗽好得快的3大關鍵

一、先分型，再治療

咳嗽本身不是診斷，而是一個線索，需先判斷是感染型、氣喘型、逆流型或過敏型，再對症處理。未分型就鎮咳，往往只會延長病程。

二、有痰不壓，重點是幫助排出

有痰代表清除系統正在運作，臨床介入重點在補充水分、化痰、促進排痰與必要時霧化治療，並持續追蹤痰量、顏色與是否出現發燒、喘等警訊。

三、超過兩週沒改善，一定要重新評估

若咳嗽超過2至3週仍未好轉，或合併夜咳、運動誘發、喘、咳血、發燒或體重下降，就應回到診斷流程，而不是一再加強止咳藥。

黃軒最後強調，醫學指引並不建議對感冒或單純下呼吸道感染的急性咳嗽，例行使用鎮咳藥。錯誤的止咳方式不只是「沒效」，而是在拖延康復，甚至讓病情變得更嚴重。

他提醒民眾，面對咳嗽，與其急著壓症狀，不如找出真正原因，才是讓身體真正恢復健康的關鍵。

咳嗽 呼吸道 肺炎
