手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練 細胞簡訊範圍曝
為了讓民眾熟悉細胞簡訊接收、並達到重大災害事件發生時即時避難效果，雙北市府明天下午13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，辦理（第三階段）跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，發送範圍：捷運新蘆線大橋頭站500公尺。
北市災防辦提醒，本次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送（新北市端亦同）。目前中央核定內容如下，請各家媒體協助宣導，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。
「CBS細胞簡訊內容」（[演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999」 [Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Daqiaotou Station.For your personal safety，please remain calm，find cover nearby，and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999。發送範圍：捷運新蘆線大橋頭站500公尺。
