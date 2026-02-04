快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練 細胞簡訊範圍曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府與交通部日前在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練。本報資料照片
北市府與交通部日前在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練。本報資料照片

為了讓民眾熟悉細胞簡訊接收、並達到重大災害事件發生時即時避難效果，雙北市府明天下午13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，辦理（第三階段）跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，發送範圍：捷運新蘆線大橋頭站500公尺。

北市災防辦提醒，本次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送（新北市端亦同）。目前中央核定內容如下，請各家媒體協助宣導，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。

「CBS細胞簡訊內容」（[演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999」 [Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Daqiaotou Station.For your personal safety，please remain calm，find cover nearby，and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999。發送範圍：捷運新蘆線大橋頭站500公尺。

捷運 細胞簡訊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 「很驚訝」業者形容他很溫和

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 警方今上午依傷害罪嫌送辦

影／凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

1219隨機攻擊後三階段演習 蔣萬安第3場「跨縣市」強度更高

相關新聞

手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練 細胞簡訊範圍曝

為了讓民眾熟悉細胞簡訊接收、並達到重大災害事件發生時即時避難效果，雙北市府明天下午13時30分至14時30分，於捷運新蘆...

不滿能源政策一再跳票 「墨綠」的她已退黨：我愛台灣不再愛民進黨

南投縣健康空氣行動聯盟、南投縣環境保護協會創會理事長發起人林翠蘭表示，自己曾是資深民進黨員，但為了無煤拯救鄉親的健康，去...

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

聯合新聞網《科技玩家》2月第1波限時LINE免費貼圖來囉！這次有許多馬年應景貼圖，其中OPEN將的「2026 OPEN!新年快樂動次動!」和「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」免任務直接用半年，還有另外4款也能用180天，包含「胸毛公寓的猴子朋友」和「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」等，可以用億馬當先、新年快樂、錢錢入帳等吉祥話，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

備戰年貨 農業部協調產業擴大農漁畜產品供應

農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨，為了滿足國人所需，農業部已協調縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。