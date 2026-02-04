備戰年貨 農業部協調產業擴大農漁畜產品供應

農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨，為了滿足國人所需，農業部已協調縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強資源調配，確保春節前的年貨供應。其中水果供應量能提高24%、蔬菜供應量能提高31％、毛豬供應提高24％等，和去年同期相比，各項農漁畜產品跌多漲少。

農業部統計處長王淑娟表示，水果部分，已協調台北果菜市場，供應量由每日483噸增加為600噸，其中蓮霧、椪柑、棗子、茂谷柑、桶柑等品項盛產質佳；花卉由每日7萬把增加至16.8萬把，百合、銀柳、菊花等可滿足消費所需；蔬菜由每日1450噸增加至1900噸，高麗菜、結球白菜、白蘿蔔、大芥菜等供應無虞；各消費地魚市場每日供應量由290噸提升至380噸，白鯧、金鯧、金目鱸、龍虎斑、白蝦等供應無虞。

畜產方面，供應量由每日2.1萬頭增加至2.6萬頭；土雞則由每周200萬隻增至213萬隻。

王淑娟表示，價格部分，多數農漁畜產品在今年農曆春節前3周價格都較2025年同期下跌，高麗菜每公斤下跌8.8元、花椰菜下跌9.7元。

此外，毛豬較去年同期下跌11.1元，每公斤約88.1元，僅椪柑每公斤較去年同期漲14.5元、紅羽土雞漲8.3元、雞蛋則因為產地減產，產地價上漲24.3元、金鯧28.4元，仍均屬年前正常價格區間。