快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰年貨 農業部協調產業擴大農漁畜產品供應

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨。圖／聯合報系資料照片
農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨。圖／聯合報系資料照片

農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨，為了滿足國人所需，農業部已協調縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強資源調配，確保春節前的年貨供應。其中水果供應量能提高24%、蔬菜供應量能提高31％、毛豬供應提高24％等，和去年同期相比，各項農漁畜產品跌多漲少。

農業部統計處長王淑娟表示，水果部分，已協調台北果菜市場，供應量由每日483噸增加為600噸，其中蓮霧、椪柑、棗子、茂谷柑、桶柑等品項盛產質佳；花卉由每日7萬把增加至16.8萬把，百合、銀柳、菊花等可滿足消費所需；蔬菜由每日1450噸增加至1900噸，高麗菜、結球白菜、白蘿蔔、大芥菜等供應無虞；各消費地魚市場每日供應量由290噸提升至380噸，白鯧、金鯧、金目鱸、龍虎斑、白蝦等供應無虞。

畜產方面，供應量由每日2.1萬頭增加至2.6萬頭；土雞則由每周200萬隻增至213萬隻。

王淑娟表示，價格部分，多數農漁畜產品在今年農曆春節前3周價格都較2025年同期下跌，高麗菜每公斤下跌8.8元、花椰菜下跌9.7元。

此外，毛豬較去年同期下跌11.1元，每公斤約88.1元，僅椪柑每公斤較去年同期漲14.5元、紅羽土雞漲8.3元、雞蛋則因為產地減產，產地價上漲24.3元、金鯧28.4元，仍均屬年前正常價格區間。

毛豬 春節 農業部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

帶熊肉罐頭入境須申請 林保署：違規最重罰150萬

台灣「1蔬菜」甜到被封神 一票網友認證：出國後超懷念

陳駿季表態 自救會感謝農業部看見「名間疾苦」 鄉長喊守護手搖飲的家

好壯觀！巨大化高麗菜競賽 嘉義縣青農栽種35.24台斤奪冠

相關新聞

不滿能源政策一再跳票 「墨綠」的她已退黨：我愛台灣不再愛民進黨

南投縣健康空氣行動聯盟、南投縣環境保護協會創會理事長發起人林翠蘭表示，自己曾是資深民進黨員，但為了無煤拯救鄉親的健康，去...

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

聯合新聞網《科技玩家》2月第1波限時LINE免費貼圖來囉！這次有許多馬年應景貼圖，其中OPEN將的「2026 OPEN!新年快樂動次動!」和「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」免任務直接用半年，還有另外4款也能用180天，包含「胸毛公寓的猴子朋友」和「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」等，可以用億馬當先、新年快樂、錢錢入帳等吉祥話，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練...細胞簡訊範圍曝

為了讓民眾熟悉細胞簡訊接收、並達到重大災害事件發生時即時避難效果，雙北市府明天下午13時30分至14時30分，於捷運新蘆...

備戰年貨 農業部協調產業擴大農漁畜產品供應

農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨，為了滿足國人所需，農業部已協調縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。