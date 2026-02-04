北高騎行響應世界癌症日 高雄推癌篩補偏鄉醫療缺口

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
癌症希望基金會北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，今天上午返抵終點高雄市政府，市長陳其邁到場迎接。圖／高市府提供
癌症希望基金會北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，今天上午返抵終點高雄市政府，市長陳其邁到場迎接。圖／高市府提供

歷經3天、400公里長途騎行，HOPE癌症希望基金會號召「健康台灣，讓希望滾動全台」北高騎行挑戰，今天世界癌症日抵達終點高雄市政府，賴清德總統也隨即透過視訊致意，強調癌症防治不只是醫療專業的責任，而是需要政府、醫界與社會共同參與的長期工程。

這場騎行活動呼應國際抗癌聯盟今年「無獨有偶，有你有我」主題，由基金會副董事長、高雄長庚醫院耳鼻喉頭頸外科部教授羅盛典領軍，與多位醫師及地方代表，在寒冬中自台北出發，將希望一路騎進高雄，市長陳其邁、高醫附設中和醫院副院長陳芳銘、市議員及市府團隊到場迎接，共同宣示推動癌症防治的決心。

倡議癌症治療平權多年的羅盛典指出，癌症治療近年集中在聲量大的乳癌、肺癌、大腸癌，其他癌症聲量小，不代表確診人數就少，應該讓癌症患者獲得平等治療的機會，並呼籲早期篩檢早期治療，因此發起北高雙城單車騎行運動。

陳其邁表示，癌症連續多年位居十大死因之首，要把風險往前移，篩檢仍是最有效的工具，中央公費補助的癌症篩檢項目已涵蓋大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌與肺癌五大類；今年起新增45至74歲市民終身一次胃癌篩檢，以幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，提早找出高風險族群，降低胃癌發生機率。

陳其邁說，4年來在肺癌防治推動低劑量電腦斷層篩檢，累計超過4萬3千人接受檢查，規模居全台前段班，也整合資料庫建置篩檢預約平台，鼓勵企業將癌症篩檢納入勞工健檢，同時透過公車式小黃等交通接送服務，照顧偏鄉行動不便的族群。

衛生局長黃志中說，數據顯示，市民對篩檢接受度正持續提升，統計至去年，五大癌症篩檢總量已達約72萬人次，較前一年成長約2成，發現癌前病變7407人、確診癌症1866人。

隨著今年幽門螺旋桿菌檢測納入公費服務，癌症防治也從五癌升級為六癌篩檢架構，把胃癌風險攔在更前端，讓早期發現、早期治療不再是口號。

高雄市38區衛生所2月起攜手醫療院所舉辦多達121場社區健康篩檢，讓民眾就近完成檢查，建置癌症健康篩檢便利網，整合合作院所與場次資訊，降低民眾取得服務的門檻。

癌症希望基金會北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，今天上午返抵終點高雄市政府，市長陳其邁到場迎接。圖／高市府提供
癌症希望基金會北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，今天上午返抵終點高雄市政府，市長陳其邁到場迎接。圖／高市府提供
癌症希望基金會北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，今天上午返抵終點高雄市政府，市長陳其邁到場迎接，。圖／高市府提供
癌症希望基金會北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，今天上午返抵終點高雄市政府，市長陳其邁到場迎接，。圖／高市府提供
賴清德總統錄製影片共倡健康台灣。圖／高市府提供
賴清德總統錄製影片共倡健康台灣。圖／高市府提供

癌症防治 篩檢 胃癌
