台北花市2月12日到16日中午108小時不打烊 花卉量成長花價變低

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北花市從2月12日到16日連續108小時不打烊。圖／台北花市提供
台北花市從2月12日到16日連續108小時不打烊。圖／台北花市提供

迎接農曆年節，台北市花市將於即日起延長零批場營業時間到下午3點，在12日到16日除夕當天中午12點止，連續108小時不打烊。董事長饒煥美表示，今年農業年節較晚，使得生長周期長，應景花卉產量成長1到2成，預估花價會比往年便宜。

台北花卉產銷公司董事長饒煥美表示，今年因為潤月的關係，應景的銀柳、百合、鳳梨花等生長周期多了三周的時間較長，也讓花卉供應量充足，比往年多出一到二成，所以價格也會比往年便宜，像是百合以前大概是500到700多元，現在大概400到600間就能買到，且品質也相當不錯。

針對整體花卉買氣，饒煥美說，因為今年有9天假期，多數民眾會趁時間出國玩、安排旅遊等，所以買氣可能會稍弱。另外，也因為2月14日情人節正值農曆假期第一天，不同節慶應景花卉，玫瑰花價預估則是會上揚快到一倍。

台北花市企劃室副主任洪子傑補充，今年產區沒有受到天災等，整體的春節前2月12日到16日的切花供應量，預估相較去年同食的83萬把增加1到2成，來到96萬把到100萬把，因為供應量增加，預估整體切花的花價將去年同期下滑，但實際仍要看到貨狀況和買氣狀況。

洪子傑也說，今年情人節碰上春節，或多或少帶動彼此買氣，但從過往買氣來看，情人節買氣佳會是在平日，因為辦公室送禮等，但今年是在假日，所以買氣會受到影響，有可能會下跌到二成，所以可能會受到影響。

另外，台北花市表示，即日起延長零批場營業時間到下午3點，在12日到16日除夕當天中午12點止，連續108小時不打烊。同時，今年也持續與南投縣府合作農特產品。

台北花市預估，整體的春節前2月12日到16日的切花供應量，預估相較去年同食的83萬把增加1到2成。圖／台北花市提供
台北花市預估，整體的春節前2月12日到16日的切花供應量，預估相較去年同食的83萬把增加1到2成。圖／台北花市提供

情人節 除夕 春節
