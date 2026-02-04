快訊

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

台中食品原料廠糖漿、奶精不避日曬 食安處：稽查確有疑慮但已改正

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食品藥物安全處今指出，經上個月23日派員前往實地稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，確有不當保存疑慮。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處今指出，經上個月23日派員前往實地稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，確有不當保存疑慮。圖／台中市政府提供

台中市潭子區一家食品原料公司日前被爆出把提供給下游手搖飲連鎖店的糖漿、奶精等原物料放在太陽下曝曬，疑影響食品保存，台中市食品藥物安全處今指出，經上個月23日派員前往實地稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，確有不當保存疑慮，已要求業者立即移入室內適當場所存放。另也查獲冷凍設備溫控不足等缺失，已要求業者改善並於日前複查合格，後續將列入高風險名單無預警稽查，維護民眾食安

食安處說，他們在1月份獲報後即前往稽查，查獲業者冷凍設備溫控不足、廢棄物及退貨品未妥善區隔、食品未離地放置等多項缺失，本月2日再派員複查，業者冷凍設備溫控已改善並符合規定，場內廢棄物有專區放置、食品也有遮蔽設施且離地貯放，複查結果已全部合格。但為維護民眾食安，後續仍將不定期派員查核。

若後續查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」(GHP)事項，未能限期改善，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安 廢棄物 台中市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

重金屬廢棄物堆工廠、出口東南亞 負責人被判罰款百萬

影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

台中染疫牧場「雞蛋網售全台」 食安處緊急盤點流向：全面下架回收

台中連鎖粥店碗底全是沙！他不是第一次遇到 食安處派員釐清

相關新聞

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。