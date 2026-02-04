台中食品原料廠糖漿、奶精不避日曬 食安處：稽查確有疑慮但已改正
台中市潭子區一家食品原料公司日前被爆出把提供給下游手搖飲連鎖店的糖漿、奶精等原物料放在太陽下曝曬，疑影響食品保存，台中市食品藥物安全處今指出，經上個月23日派員前往實地稽查，發現業者在室外棚架內放置食品原料，確有不當保存疑慮，已要求業者立即移入室內適當場所存放。另也查獲冷凍設備溫控不足等缺失，已要求業者改善並於日前複查合格，後續將列入高風險名單無預警稽查，維護民眾食安。
食安處說，他們在1月份獲報後即前往稽查，查獲業者冷凍設備溫控不足、廢棄物及退貨品未妥善區隔、食品未離地放置等多項缺失，本月2日再派員複查，業者冷凍設備溫控已改善並符合規定，場內廢棄物有專區放置、食品也有遮蔽設施且離地貯放，複查結果已全部合格。但為維護民眾食安，後續仍將不定期派員查核。
若後續查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」(GHP)事項，未能限期改善，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
