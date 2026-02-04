快訊

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅，不過有醫師指出，藥廠在美國遭到4400位患者聯合提出訴訟，因強烈副作用導致身體損害。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅，不過有醫師指出，藥廠在美國遭到4400位患者聯合提出訴訟，因強烈副作用導致身體損害。示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。

家庭醫學科醫師王姿允在臉書指出，據《今日美國》報導，從2023年開始，有4400名患者對藥品生產商提出訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等，而律師團提出來的具體傷害，包含75%的人主張出現胃麻痺（gastroparesis），表現為嚴重延緩胃排空。有人被診斷為嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱（stomach paralysis or gastroparesis）。還有人出現腸阻塞或腸梗塞，有8%的人出現嚴重嘔吐到需要住院治療的程度，最大宗的問題就是突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷（NAION）、視神經喪失等。

接著還有其他不良反應，包含：深靜脈血栓或肺栓塞、肝腸道外傷或需要手術、營養不良併發症、壞死性胰臟炎、需要手術的咽部損傷、術中肺吸入，而在2022年3月之前，有患者發生膽囊損傷，導致膽囊切除、胰腺癌。

王姿允醫師指出，製藥公司堅稱，這些藥物經過嚴格的測試與FDA審查，有明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），在許多臨床試驗與大規模觀察性研究中，安全性整體被認為是良好。而受害者表示，仿單並未「強調死亡風險」，這讓她感覺受到欺瞞，「我想到減重手術，常常說應該抱著必死的覺悟去接受手術，把一個有死亡風險的手術說成醫美手術」，她認為就像是把有致死副作用的藥物說成「用一輩子也很安全」。

因此，王姿允醫師直言，胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎都跟「強迫吃不下喝不下」有強烈關聯，這就是為何她堅持不用藥物。因為在認知裡，減重需要吃下去、喝下去的食物跟水量都很大，瞬間「減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，因此她建議還是把愛吃的癮戒掉之後，用健康的飲食和生活型態，繼續維持已瘦下的體重或繼續往目標前進。

醫師 減重 副作用
