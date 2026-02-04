不滿能源政策一再跳票 「墨綠」的她已退黨：我愛台灣不再愛民進黨

南投縣健康空氣行動聯盟、南投縣環境保護協會創會理事長發起人林翠蘭表示，自己曾是資深民進黨員，但為了無煤拯救鄉親的健康，去年6月已選擇退出民進黨籍。她說，民進黨政府無視健康風險，還堅持使用最髒的能源，甚至說出「空汙不等於肺癌」的話，自己仍然愛台灣，但從此以後不再愛民進黨。

今天為「世界癌症日」，林翠蘭今於民進黨部前參加汰煤集會時說，她是一個百分之百，甚至可以說是「墨綠」的人。在南投，竹山可以說是挺綠人口比例最高的地方之一，而到了2022年真正意識到，竹山的空氣比大家想像的還要糟，或者說整個南投縣的空氣品質都非常糟糕。

林翠蘭說，這十幾年來，自己從民進黨的縣代表、執行委員、全國黨代表，一路做到去年選擇退黨，而退黨原因只有一個，就是自己無法接受民進黨的能源政策一再跳票，一個標榜以人民為主、以進步為價值的本土執政黨，卻在人民罹癌如此嚴重的情況下，仍然無視健康風險，還堅持使用最髒的能源，甚至說出「空汙不等於肺癌」這樣的話。

林翠蘭表示，賴總統本身也是醫師，真的無法說服自己繼續留在這個政黨為它打拚，這已必須要說清楚，她仍然愛台灣，但從此以後不再愛民進黨，今天站在中央黨部前，心情非常沉重，過去來到這都是開開心心的，從來沒想過會用這樣的心情站在這裡。

林翠蘭說，環保協會的副理事長同樣是民進黨員，目前罹患肺腺癌第3期，副理事長的妻子也正在對抗癌症；前南投縣長林宗男十幾年前準備登記參選縣長時，前一天檢查結果出來，確診肺腺癌末期，最後無法參選；前立委蔡培慧的父母也都是因肺腺癌而離世。

林翠蘭說，她的鄰居不到50歲確診肺腺癌末期，8個月內就離世，再多的錢，都換不回這些生命。最近在草屯有1名40多歲的女性，整個家庭都是民進黨的資深黨員，該名女性卻罹患肺腺癌末期。「我這些都只是冰山一角」，呼籲政府不要再讓中火持續汙染，不要再讓善良、無辜的南投人，繼續承受中火帶來的健康傷害。