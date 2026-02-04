台北書展打卡點 搭遊覽車、逛檳榔攤、探索神秘空間

快訊

中央社／ 台北4日電
台北國際書展「讀字公民書區」開進一整輛遊覽車，第一天就舉辦7場講座，不但講者、觀眾感到新鮮，許多路過讀者也不忘拍照留念。中央社
台北國際書展「讀字公民書區」開進一整輛遊覽車，第一天就舉辦7場講座，不但講者、觀眾感到新鮮，許多路過讀者也不忘拍照留念。中央社

今年台北國際書展有許多特別展位，開幕首日就吸引民眾打卡，包括可辦講座的40人座遊覽車、書展最Blue展位、不賣檳榔只賣書的檳榔攤，以及號稱台北書展9又3/4月台的神秘空間。

中央社記者實地走訪體驗，列出10大拍照打卡點，民眾不妨跟著感受本屆台北國際書展的另類風情。

「讀字巴士」位於讀字公民書區C728，今年台北書展最大亮點莫過於40人座遊覽車「讀字巴士」，第一天就舉辦7場講座，不但講者、觀眾感到新鮮，許多路過讀者也不忘拍照留念。

「檳榔攤結帳區」位於讀字公民書區C728，書展第一天，總統賴清德在開幕典禮結束後就開始逛展買書，網傳一張他在讀字公民書區結帳的畫面，讓人誤以為他去買檳榔。今年公民書區的設計以「塞車」為主題，除了各項交通設施及塞車情境之外，一切都很接地氣。

「閱讀青紅燈」位於讀字公民書區C728，展位入口處有一面反光鏡牆，搭配紅綠燈等交通號誌，其中在反光鏡牆前拍照會呈現多重影像效果，宛如未來世界的萬花筒。

「台大出版中心」位於綜合書區B932，以學術出版品為主的台大出版中心，今年展位設計走未來風，展示架為各自獨立的鏡面柱，走進展區就像來到科幻電影場景，十分魔幻。

「啟明／恆祥紙品」位於綜合書區B830，去年以魔術方塊造型獲書展「最佳展位設計獎」中小型展位組金獎的啟明出版，今年丟出新創意，主走道入口處必須爬樓梯才能進入攤位，神秘的空間感被讀者戲稱為台北書展的9又3/4月台，攤位內部設計走極簡風，適合文青打卡。

「九歌出版」位於文學書區D324，九歌出版為歷史悠久的「文學五小」之一，創意無限，去年獲書展「最佳展位設計獎」中小型展位組銀獎，今年將創意放在少有人注意的「上空」，抬頭可見多幅設計精美優雅的文學書封面，有些讀者將手機放在地上並設定倒數自拍，景深十足。

「中研院」位於文學書區D201，號稱台北書展最Blue的展位，今年以藍色布幕為裝飾，整個攤位呈現藍色的慵懶氛圍，內部展區設計成階梯式演講廳，書展期間舉辦多場學術演講，是本屆書展最有味道的「沙龍」之一。

「眷村雜誌」位於文學書區A1011，眷村雜誌及北投中心新村展位，一如其名設計成眷村風格，仿紅磚牆及懷舊的擺設，還原30、40年前眷村環境，同樣吸引不少民眾流連。

「國家圖書館」位於文學書區D209，緊鄰中研院的國家圖書館展區，宛如一張立體藏寶圖，展場內部地板、背板透過輸出圖像及投影，內藏10本國圖典藏珍本，民眾必須透過特殊眼鏡找到密碼，闖關尋寶。

「泰國主題國館」位於主題館D127，今年主題國為泰國，洋溢濃濃南洋風，現場有一幅超大的泰國地圖陳列精選書籍，主題書櫃是好幾艘泰式船艇，加上講座區的宮廷式建築，讓讀者不出國也能體驗泰式風情。

文學 台北國際書展
