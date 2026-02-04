嘉義縣推6項癌症免費篩檢 再加碼抽iPhone17、機票
嘉義縣推動免費癌症篩檢，除了原有乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌及肺癌，今年首次增加胃癌篩檢，衛生局加碼舉辦抽獎活動，獎項包括iPhone17、2萬元機票兌換券等總價72萬元獎品，篩檢期間即起至11月30日止，第一波抽獎為6月12日，第二波將於12月11日抽出。
衛生局表示，響應世界癌症日，嘉義縣推動6項癌症免費篩檢，即日起至11月30日止，凡符合資格的嘉義縣民完成指定癌症篩檢項目，即可參加兩階段大抽獎，獎項包括iPhone 17、2萬元機票兌換券及各式禮券，鼓勵大家多加利用癌症篩檢資源，與家人攜手檢查顧健康。
癌症篩檢項目共有6種，包括子宮頸癌25至29歲女性每3年1次，30歲以上女性每年1次；乳癌40至74歲女性每2年1次；大腸癌40至44歲具家族史，45至74歲每2年1次；口腔癌30歲以上有嚼檳榔或吸菸每2年1次；胃癌45至74歲幽門螺旋桿菌檢測，及肺癌高風險族群LDCT檢查。
衛生局長趙紋華說，癌症防治關鍵在於早期發現、早期治療，嘉義縣今年全面落實子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌等6項癌症篩檢，可至衛生所、醫院或診所檢查，也透過行動醫療3.0走入村里，提供就近篩檢服務，鼓勵大家多加利用衛生局篩檢資源。
