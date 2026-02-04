嘉義縣推6項癌症免費篩檢 再加碼抽iPhone17、機票

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

