今天立春 鄭明典喊熱：滿滿夏天的味道

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天立春，天氣穩定。圖／取自中央氣象署網站
今天立春，天氣穩定。圖／取自中央氣象署網站

今天立春。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太陽下，滿滿夏天的味道，真的會熱，明天還是穩定天氣。

中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，周五以前比較穩定、溫暖舒適，周五晚上開始隨著鋒面通過之後，比較強的冷空氣南下，各地天氣會明顯轉冷。目前這波冷空氣預估會接近寒流的強度，要特別留意。

葉致均表示，周五以前偏東風到東南風環境，溫度上白天可以來到24至26度，甚至有些地方可以28度，白天相當溫暖舒適。不過周五晚上開始，強烈大陸冷氣團或是寒流開始南下影響，周六溫度明顯下降，周日至下周一清晨會是這波冷空氣影響最明顯的時候，下周一清晨台南以北、宜蘭地區低溫10至12度左右，其他地方13至15度，溫度變化相當大。下周一冷空氣才會逐漸減弱，溫度上逐漸回升。

寒流 立春 鄭明典
