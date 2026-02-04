快訊

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日本當地商店販售的熊肉罐頭。圖／林業及自然保育署提供
日本當地商店販售的熊肉罐頭。圖／林業及自然保育署提供

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我國「野生動物保育法」及國際公約嚴格管制，國人如欲攜帶入境，須依規定事先申請核准，違規者最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

林保署表示，依「野生動物保育法」指定的保育類野生動物名錄，包括熊科（Ursidae）所有物種、網紋蟒、現生象、犀牛、暹羅鱷等多種保育類野生動物，其產製品包括野生動物之屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品，民眾於旅途中如有購買疑慮，建議事先詢問店家確認來源與合法性，切勿購買來路不明產品。

林保署說明，常見違規攜帶入境態樣包括中藥及保健品含有虎骨粉、熊膽粉成分、現生象牙加工的印章、雕刻品，或以網紋蟒皮製成之精品錶帶、皮夾、乾燥或真空包裝的眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉及熊肉罐頭、調理包等相關產製品。相關商品雖在部分國家商店或市集可合法買賣，但一旦攜帶入境，若未具備主管機關核准文件，即屬違法輸入，亦可能涉及動植物檢疫相關規定。

保育類野生動物 眼鏡蛇 農業部
