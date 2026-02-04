目睹老伴插管之痛 80歲長者攜子女簽署預立醫療留安心

花蓮一名80歲的許爺爺，多年前看到老伴臨終插管的痛苦畫面，深知家屬在關鍵時刻的進退兩難。為不讓子女未來承受同樣煎熬，他選擇簽署「預立醫療決定（AD）」，在得知門諾醫院推出「4人同行、3人免費」諮商方案後，邀請3名子女完成諮商與簽署，替家人預先留下安心的選擇。

談起過往，許爺爺眼眶仍微微泛紅，他說，老伴離世時插管治療的畫面深深烙印心中，那不只是病人的痛，更是家屬無法替代承受的心理折磨。他可以坦然面對死亡，卻不捨孩子在關鍵時刻承擔選擇的壓力，因此決定親自為自己做決定，不再讓孩子為難。

依現行規定，民眾在簽署「預立醫療決定（AD）」前，必須先完成「預立醫療照護諮商（ACP）」，每人費用約3500元，對不少家庭而言是一道門檻。許爺爺得知門諾醫院透過社福基金補助，推出「4人同行、3人免費」方案後，認為機會難得，便邀約3名子女同行，一起理解生命終程的選擇與意義，順利完成諮商與簽署。

門諾醫院表示，自前年起推動ACP補助專案，今年再度延續「4人同行、3人免費」方案，並針對中低收入戶及院內同工提供免費服務，希望降低經濟負擔，鼓勵更多民眾正視生命自主議題。

院方統計，自2019年病人自主權利法上路以來，已累計完成諮商約559人，顯示民眾對生命自主的意識逐年提升，也逐漸從忌諱談論，走向願意面對。去年透過專案補助，共協助272人完成諮商，補助金額達28萬2000元。

門諾醫院社服處代理主任李冬梅表示，許多人誤以為談死亡不吉利，但真正殘酷的，是毫無準備就被迫面對。ACP就像一張為未來預約的安心門票，不只守護個人尊嚴，也替家人減輕心理負擔。