雖非霸王級！歐美台模式達共識 和首波並列「今年最強寒流」周末報到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
根據歐美模式和我氣象署預報，2月8日達到寒流標準。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
周末強冷空氣上看寒流，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，並列今年最強寒流，將於周六報到。前幾天美國模式一度預測1500公尺高度場-12°C壓境的誇張預測，到了今天，歐、美全球模式及台灣區域模式基本獲得共識，屆時1500公尺高度場約-4°C壓境。根據上述機構預測地面氣溫，約介於8至10°C附近，最冷時間則是落在周日。

此波冷空氣性質為先濕後乾，「觀氣象看天氣」表示，周五至周六全台雲量多、中部以北有雨，周日剛好是逐漸轉乾的過程，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5°C左右極端低溫，務必做好保暖措施。上述期間，高海拔山區作物防範霜害。

至於高山降雪機率，「觀氣象看天氣」表示，若溫度與水氣條件配合，周六至周日晨，中部、東部3000公尺以上，以及北部、東北部2000公尺以上高山有零星降雪機率。

「觀氣象看天氣」表示，此波冷空氣若單以1500公尺高度場來看，與1月中（1月22日至1月24日）首波寒流相似，都約-3至-4°C線壓境，但實際地面氣溫仍受諸多因素影響，1500公尺高度場僅為其中一個參考因素。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

寒流 降雪
相關新聞

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

