雖非霸王級！歐美台模式達共識 和首波並列「今年最強寒流」周末報到
周末強冷空氣上看寒流，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，並列今年最強寒流，將於周六報到。前幾天美國模式一度預測1500公尺高度場-12°C壓境的誇張預測，到了今天，歐、美全球模式及台灣區域模式基本獲得共識，屆時1500公尺高度場約-4°C壓境。根據上述機構預測地面氣溫，約介於8至10°C附近，最冷時間則是落在周日。
此波冷空氣性質為先濕後乾，「觀氣象看天氣」表示，周五至周六全台雲量多、中部以北有雨，周日剛好是逐漸轉乾的過程，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5°C左右極端低溫，務必做好保暖措施。上述期間，高海拔山區作物防範霜害。
至於高山降雪機率，「觀氣象看天氣」表示，若溫度與水氣條件配合，周六至周日晨，中部、東部3000公尺以上，以及北部、東北部2000公尺以上高山有零星降雪機率。
「觀氣象看天氣」表示，此波冷空氣若單以1500公尺高度場來看，與1月中（1月22日至1月24日）首波寒流相似，都約-3至-4°C線壓境，但實際地面氣溫仍受諸多因素影響，1500公尺高度場僅為其中一個參考因素。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
