環團要求中火春節停煤 台電：中火2019年起已無法滿足台中用電

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴求春節期間，中火應做到全面停煤。台電說，台中電廠發電量自2019年起已無法滿足台中自身的用電，但在持續努力下，空汙和用煤量都已大量減少，預計2034年底前可達成無煤供電。

台電表示，台中用電連續6年全國第一，而台中電廠發電量自2019年起已無法滿足用電，台電在持續減煤減排努力下，2025年台中電廠空污排放較2016年減少達81%，是台中市固定污染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%。空污來源眾多，仰賴多元治理，盼各界共同關注。

台電說，台中電廠自2017年啟動友善環境減煤減排，至今已投入441億元升級燃煤機組空污防制設備，現正進行新燃氣機組更新計畫，首部新機組已於去年完工。既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除及轉為備用，後續二期燃氣機組更新上線後，2032年起每年將再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤供電，提前12年達標。

中市府表示，中火無煤屬中央權責，中央應負起責任，目前暫不不回應此事。