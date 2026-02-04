用音樂和美食陪獨居老人提前圍爐 她呼籲大家給老人溫暖

歲末年終之際，中國醫藥大學附設醫院今與林增連慈善基金會共同舉辦「相信希望・相信愛」慈善音樂會，以音樂作為獨居長輩送上溫暖的新年祝福。工作人員特別從台中各地把這些長輩百餘人載至北屯的米其林推薦餐廳，在美好音樂旋律下陪他們用餐，藉由溫暖的氛圍讓他們感覺自己沒有被遺棄，還能感受到社會的溫暖，提前一起過個好年。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，基金會是紀念她父親，而她的母親現已93歲，她知道年紀愈大的人愈需要有人陪伴與關心，無奈的是社會上有很多不得已的情況，很多人年紀大了卻是獨居，中醫大附醫對這些獨居老人平日有特別的照顧，負起了照顧的責任。年關到了，基金會也和中醫大附醫以及其集團下的長聖生技、長佳智能、長穎科技、長聯科技、聖安生醫等體系衍生企業夥伴們共同舉辦這項活動，為老人家們盡一分心力。

她說，老人家要出們十分不易，因此準備工程很繁瑣且浩大，工作人員從大台中不同的獨居地點接來聚會，讓大家一起圍爐，希望他們不要感覺自己是一個人在過年。除此，她也號召了幾位音樂家好友義務演出，讓熟悉歌聲喚起長輩們的往日美好回憶。同時也期待在台灣進入老人社會之際，大家一起關心老人，給老人們溫暖。

音樂會中，女高音楊令璿和林嘉琪分別獻唱「夜來香」和「望春風」，六甲村實業老闆洪士超也演奏拿手的薩克斯風樂曲。現場旋律悠揚，氣氛溫馨感人，許多長輩用餐之際臉上也綻放出笑容。