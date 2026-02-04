快訊

家長注意！3家營養午餐供應業者環境、餐具不潔 食藥署重罰12萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果，共查核團膳業者283家次，有3家業者不符食品良好衛生規範準則（GHP）挨罰。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果，共查核團膳業者283家次，有3家業者不符食品良好衛生規範準則（GHP）挨罰。圖／食藥署提供

家長提高警覺，衛福部食藥署今天公布114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果，共查核團膳業者283家次，有3家業者不符食品良好衛生規範準則（GHP）挨罰，被罰最重的業者是新竹縣泰和食品有限公司，因地板濕黏不潔、設備有油垢及工作台面不潔、垃圾桶隨意放置、冷凍冰箱為落實整理、冷藏溫度紀錄不確實等原因，且屢次不改，被重罰12萬元。

食藥署指出，為督促供應校園午餐團膳業者，確實遵守食品安全衛生法規，食藥署與地方政府衛生局執行前述稽查專案，於去年9月至12月間，共查核283家次，抽驗營養午餐成品及半成品274件，豬肉原料70件，及豬肉原產地標示263件，結果縣市共有3家GHP複驗不合格，衛生局已依法開罰，其餘均符合規範。

除新竹縣泰和食品有限公司，共5項違規挨罰12萬，台南市卡多利亞食品股份有限公司，作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等，且未完成改善，被依「食安法」第8條開罰，裁處新台幣8萬元罰鍰。台南市頂旺團膳便當工廠部分牆面及天花板不潔、紗窗不潔、出風口不潔、承裝餐食器具凹損不潔，也被開罰新台幣8萬元罰鍰。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，衛生單位是依違規項目多寡決定罰鍰輕重，因此新竹縣泰和食品有限公司，被罰罰鍰最高，食藥署將持續與地方政府衛生局合作，落實供應校園午餐團膳業者稽查與抽驗，盼保障學生用餐衛生與安全。

至於抽驗與標示查核部分，魏任廷表示，共抽驗274件午餐成品與半成品，依食品中微生物標準與食品添加物使用規定檢驗，並抽驗70件豬肉原料是否含有瘦肉精，結果均符合規定，所查核的263件豬肉原料產地資訊揭露，也都符合相關規定。

衛生局 豬肉 食藥署 營養午餐
相關新聞

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

