家長注意！3家營養午餐供應業者環境、餐具不潔 食藥署重罰12萬元
家長提高警覺，衛福部食藥署今天公布114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果，共查核團膳業者283家次，有3家業者不符食品良好衛生規範準則（GHP）挨罰，被罰最重的業者是新竹縣泰和食品有限公司，因地板濕黏不潔、設備有油垢及工作台面不潔、垃圾桶隨意放置、冷凍冰箱為落實整理、冷藏溫度紀錄不確實等原因，且屢次不改，被重罰12萬元。
食藥署指出，為督促供應校園午餐團膳業者，確實遵守食品安全衛生法規，食藥署與地方政府衛生局執行前述稽查專案，於去年9月至12月間，共查核283家次，抽驗營養午餐成品及半成品274件，豬肉原料70件，及豬肉原產地標示263件，結果縣市共有3家GHP複驗不合格，衛生局已依法開罰，其餘均符合規範。
除新竹縣泰和食品有限公司，共5項違規挨罰12萬，台南市卡多利亞食品股份有限公司，作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等，且未完成改善，被依「食安法」第8條開罰，裁處新台幣8萬元罰鍰。台南市頂旺團膳便當工廠部分牆面及天花板不潔、紗窗不潔、出風口不潔、承裝餐食器具凹損不潔，也被開罰新台幣8萬元罰鍰。
食藥署南區管理中心主任魏任廷說，衛生單位是依違規項目多寡決定罰鍰輕重，因此新竹縣泰和食品有限公司，被罰罰鍰最高，食藥署將持續與地方政府衛生局合作，落實供應校園午餐團膳業者稽查與抽驗，盼保障學生用餐衛生與安全。
至於抽驗與標示查核部分，魏任廷表示，共抽驗274件午餐成品與半成品，依食品中微生物標準與食品添加物使用規定檢驗，並抽驗70件豬肉原料是否含有瘦肉精，結果均符合規定，所查核的263件豬肉原料產地資訊揭露，也都符合相關規定。
