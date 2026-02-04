快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

日本自駕第一課！半小時噴800元 旅遊達人苦笑：想得太簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
「不奇而遇Steven & Sia」透露在日本自駕僅30分鐘狂噴3900日圓。 示意圖／ingimage
「不奇而遇Steven & Sia」透露在日本自駕僅30分鐘狂噴3900日圓。 示意圖／ingimage

旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日分享在日本自駕的親身經驗。原本兩人在韓國生活常開車，也曾在澳洲、紐西蘭自駕，對自己相當有信心，沒想到一上路才發現，日本開車的難度遠超預期。

粉專提到，他們因為帶著父母同行，考量長輩行動不便，決定挑戰日本自駕。但日本不僅是右駕，與台灣、韓國習慣完全相反，就連方向燈與雨刷的位置都顛倒，導致他們第一天上路時常常「想打方向燈，雨刷卻刷下來」。更讓他們措手不及的是高速公路收費問題，因在關西機場取車時未確認是否有租ETC，出機場、接家人再上高速短短不到30分鐘，就被收了兩次通行費，每次1950日圓，合計直接噴了3900日圓（約新台幣800元），讓他們苦笑直呼「還是想得太簡單了」。

貼文曝光後，不少有經驗的網友分享看法，「花錢還算小事，接下來才是挑戰，遇到ETC only的閘道，你連上高速都不能上」、「在日本自駕一定要先設定好目標地，查看路途距離是否需要走高速」、「裝ETC也頂多便宜一點，過路費你也都還是要使用者付費」。

也有網友點出日本高速公路的計費方式與昂貴程度，「日本都市高速ETC支付是算距離，現金支付是算次數」、「上一次高速就要付全程的費用，不管你走幾公里都是要付滿額的費用」、「日本高速公路很貴！超級貴！所以路線都要先查好」、「高速公路能不走，儘量不要，除非趕時間趕路程」，更有人直言關西地區其實搭電車更方便，「關西真的建議搭車方便許多，除非行程都是和歌山或是有馬那種電車不會到的地方」。

粉專補充，日本駕駛非常禮讓行人，但同時觀察到不少駕駛會邊開車邊滑手機，加上日本常見「時差紅綠燈」，讓他們在路口時格外緊張，常出現「我在等他，他卻在滑手機」的尷尬狀況。另外，日本巷弄狹小、電線桿緊貼路邊，腳踏車也常隨意停放在道路中間，開進去時反而有種回到台灣的既視感。

日本旅遊 高速公路 關西機場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

期末報告讓渣男現形！研究「交友軟體」 她驚見男友在線約砲

比心動更重要！日網揭「男性隱藏擇偶標準」 太聽話反而NG

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

相關新聞

不滿能源政策一再跳票 「墨綠」的她已退黨：我愛台灣不再愛民進黨

南投縣健康空氣行動聯盟、南投縣環境保護協會創會理事長發起人林翠蘭表示，自己曾是資深民進黨員，但為了無煤拯救鄉親的健康，去...

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

聯合新聞網《科技玩家》2月第1波限時LINE免費貼圖來囉！這次有許多馬年應景貼圖，其中OPEN將的「2026 OPEN!新年快樂動次動!」和「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」免任務直接用半年，還有另外4款也能用180天，包含「胸毛公寓的猴子朋友」和「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」等，可以用億馬當先、新年快樂、錢錢入帳等吉祥話，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

手機響別慌！雙北明天這2站隨機攻擊演練...細胞簡訊範圍曝

為了讓民眾熟悉細胞簡訊接收、並達到重大災害事件發生時即時避難效果，雙北市府明天下午13時30分至14時30分，於捷運新蘆...

備戰年貨 農業部協調產業擴大農漁畜產品供應

農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨，為了滿足國人所需，農業部已協調縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。