日本自駕第一課！半小時噴800元 旅遊達人苦笑：想得太簡單

旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日分享在日本自駕的親身經驗。原本兩人在韓國生活常開車，也曾在澳洲、紐西蘭自駕，對自己相當有信心，沒想到一上路才發現，日本開車的難度遠超預期。

粉專提到，他們因為帶著父母同行，考量長輩行動不便，決定挑戰日本自駕。但日本不僅是右駕，與台灣、韓國習慣完全相反，就連方向燈與雨刷的位置都顛倒，導致他們第一天上路時常常「想打方向燈，雨刷卻刷下來」。更讓他們措手不及的是高速公路收費問題，因在關西機場取車時未確認是否有租ETC，出機場、接家人再上高速短短不到30分鐘，就被收了兩次通行費，每次1950日圓，合計直接噴了3900日圓（約新台幣800元），讓他們苦笑直呼「還是想得太簡單了」。

貼文曝光後，不少有經驗的網友分享看法，「花錢還算小事，接下來才是挑戰，遇到ETC only的閘道，你連上高速都不能上」、「在日本自駕一定要先設定好目標地，查看路途距離是否需要走高速」、「裝ETC也頂多便宜一點，過路費你也都還是要使用者付費」。

也有網友點出日本高速公路的計費方式與昂貴程度，「日本都市高速ETC支付是算距離，現金支付是算次數」、「上一次高速就要付全程的費用，不管你走幾公里都是要付滿額的費用」、「日本高速公路很貴！超級貴！所以路線都要先查好」、「高速公路能不走，儘量不要，除非趕時間趕路程」，更有人直言關西地區其實搭電車更方便，「關西真的建議搭車方便許多，除非行程都是和歌山或是有馬那種電車不會到的地方」。

粉專補充，日本駕駛非常禮讓行人，但同時觀察到不少駕駛會邊開車邊滑手機，加上日本常見「時差紅綠燈」，讓他們在路口時格外緊張，常出現「我在等他，他卻在滑手機」的尷尬狀況。另外，日本巷弄狹小、電線桿緊貼路邊，腳踏車也常隨意停放在道路中間，開進去時反而有種回到台灣的既視感。