小心流感回馬槍…退燒後也危險！醫示警「有5徵兆」迅速就醫

近期流感個案增加，尤其是B型流感，疾管署最新疫情資料也證實此趨勢。然而，部分家長普遍認為B型流感較溫和，長庚醫院兒科醫師吳昌騰提醒，這種觀念可能導致危險後果。吳昌騰分享，日前收治一名健康男童感染B型流感，雖在診所服用抗病毒藥後高燒退去、症狀改善，但在發病第六天突然出現呼吸困難與嗜睡，被緊急送醫時血氧僅剩85%，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，病情迅速惡化，最終入住加護病房治療。

吳昌騰在臉書發文指出，男童病情惡化的原因是流感病毒破壞呼吸道屏障，使肺炎鏈球菌趁虛而入，形成「病毒先鋒、細菌接手」的模式。血液發炎指標明顯上升，懷疑進展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS），屬於兒童流感重症常見且危險的路徑之一。經PICU團隊進行高流量氧氣、抗病毒藥、廣效抗生素與支持性治療後，男童病情才逐步好轉。

吳昌騰提醒，照顧兒童流感患者時，退燒並不代表安全，若出現嗜睡、精神不佳、反應遲鈍、呼吸急促或胸口凹陷等狀況，應立即就醫。此外，流感好轉後仍可能因繼發性細菌感染突然惡化，家長不可掉以輕心。這類「回馬槍」現象是兒童流感重症中最危險的階段，從不按牌理出牌。

對於一般家長與照護者，吳昌騰建議在流感季應特別注意兒童的呼吸狀況，並保持警覺心。B型流感並非溫和疾病，特別是兒童與青少年族群，應優先防範重症發生。醫師提醒，及早就醫、密切觀察，以及遵循醫療團隊建議，是降低重症風險、保護孩子健康的關鍵。