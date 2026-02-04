她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

許秉毅在臉書粉專「吃病」指出，這名婦人約在2個多月前施打過3次瘦瘦針，從第2針開始就出現明顯腹脹，即使已停藥3個星期，症狀仍未改善。胃鏡檢查顯示，食物嚴重滯留、無法正常排空，導致持續性腹脹與腹痛，診斷為藥物引起的胃癱瘓。

許秉毅解釋，俗稱的瘦瘦針或瘦瘦糖，藥理作用是「減慢胃排空」，讓食物在胃中停留更久，藉此降低飢餓感，達到減重、改善肥胖、減少腹內脂肪與控制血糖的效果，還能降低心血管疾病的發生。不過，若施打劑量過高，或劑量增加速度過快，就可能導致胃蠕動功能異常，形成胃癱瘓，造成嚴重食物滯留。雖然這類嚴重併發症發生率不高，約為千分之一，但仍不可掉以輕心。

許秉毅也提醒，瘦瘦針引起的食物滯留，對於需要接受手術或麻醉的民眾尤其危險，因為胃內殘留物可能在手術過程中嘔吐引起吸入性肺炎，因此術前一定要主動告知麻醉醫師有施打瘦瘦針，並建議至少停藥一周以上。

為避免愛美反傷身，許秉毅叮嚀民眾，一、必須找專業醫師開立處方；二、瘦瘦針的施打劑量不要一下增加過快；三、若有厲害上腹脹或痛，有可能是產生了胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，需要先停止施打，並儘快找醫師診斷及治療；四、應增加蛋白質攝取和作適度運動，以避免肌少症的發生。