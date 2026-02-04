快訊

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅。示意圖。圖／聯合報系資料照片

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

許秉毅在臉書粉專「吃病」指出，這名婦人約在2個多月前施打過3次瘦瘦針，從第2針開始就出現明顯腹脹，即使已停藥3個星期，症狀仍未改善。胃鏡檢查顯示，食物嚴重滯留、無法正常排空，導致持續性腹脹與腹痛，診斷為藥物引起的胃癱瘓。

許秉毅解釋，俗稱的瘦瘦針或瘦瘦糖，藥理作用是「減慢胃排空」，讓食物在胃中停留更久，藉此降低飢餓感，達到減重、改善肥胖、減少腹內脂肪與控制血糖的效果，還能降低心血管疾病的發生。不過，若施打劑量過高，或劑量增加速度過快，就可能導致胃蠕動功能異常，形成胃癱瘓，造成嚴重食物滯留。雖然這類嚴重併發症發生率不高，約為千分之一，但仍不可掉以輕心。

許秉毅也提醒，瘦瘦針引起的食物滯留，對於需要接受手術或麻醉的民眾尤其危險，因為胃內殘留物可能在手術過程中嘔吐引起吸入性肺炎，因此術前一定要主動告知麻醉醫師有施打瘦瘦針，並建議至少停藥一周以上。

為避免愛美反傷身，許秉毅叮嚀民眾，一、必須找專業醫師開立處方；二、瘦瘦針的施打劑量不要一下增加過快；三、若有厲害上腹脹或痛，有可能是產生了胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，需要先停止施打，並儘快找醫師診斷及治療；四、應增加蛋白質攝取和作適度運動，以避免肌少症的發生。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。