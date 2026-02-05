快訊

《96分鐘》氣勢席捲全球！衝上Netflix全球熱播電影榜第2名

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《96分鐘》票房創下2.07億元新台幣，上架Netflix的亮眼成績讓台灣電影再寫國際新頁。圖／華影國際提供
《96分鐘》票房創下2.07億元新台幣，上架Netflix的亮眼成績讓台灣電影再寫國際新頁。圖／華影國際提供

台灣災難動作電影《96分鐘》再創里程碑，於2026年1月30日正式上架 Netflix 後聲勢持續攀升，最新數據顯示，影片已強勢衝上全球熱播電影榜第2名，寫下史上台灣作品的全新紀錄。影片上線後短時間內即引發國際關注，更於54個國家與地區攻上排行榜前十名，同時締造「台灣作品電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前十名」三重新紀錄，展現台灣電影少見的全球擴散力，氣勢席捲各地市場。

《96分鐘》由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，上線後迅速引發國際關注，目前已於54個國家與地區攻入日榜前十名，展現高度跨文化吸引力；其中表現尤為亮眼的市場包括台灣、香港、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、摩洛哥、奈及利亞等9個地區電影榜冠軍，氣勢席捲全球。最新統計也顯示，電影於全球共有24個國家與地區挺進排行榜前三名，熱度持續擴散。

在亞洲市場，《96分鐘》表現同樣強勢，除橫掃多地單日榜冠軍外，更於台灣、香港、新加坡、泰國、越南、菲律賓、奈及利亞等7個地區電影榜 蟬聯3天冠軍；同時也在韓國、日本、西班牙、葡萄牙、墨西哥等地首日即攻入前十名，不僅吸引大量新觀眾上車，也帶動已觀影粉絲二刷、三刷討論，成為近期Netflix平台上討論度與觀看聲量同步飆升的台灣電影代表作。

《96分鐘》上架 Netflix，席捲54國前十名，衝上全球熱播電影榜第2名。圖／華影國際提供
《96分鐘》上架 Netflix，席捲54國前十名，衝上全球熱播電影榜第2名。圖／華影國際提供

回顧院線表現，《96分鐘》作為台灣首部以高鐵為題材的災難動作大片，於2025年上映期間即以高完成度與緊湊節奏獲得觀眾口碑肯定，最終橫掃全台票房，創下2.07億元新台幣的亮眼成績，被外界視為近年台灣類型電影的重要突破。作品亦在國內外影展與獎項上獲得高度評價，不僅獲選為第27屆台北電影節開幕片，並入選第29屆富川國際奇幻影展 Bucheon Choice 國際競賽單元，成功將台灣類型電影推向國際舞台。

在獎項表現方面，《96分鐘》於第62屆金馬獎中一舉入圍多項技術類獎項，並最終抱回最佳視覺效果大獎，其攝影、美術設計、動作設計、音效同樣獲得評審肯定，展現製作團隊在視覺、動作調度與整體技術層面的國際級水準。

隨著電影在Netflix上線後再度引爆全球熱潮，官方也於貼文中透露，相關續集計畫已開始籌備，消息一出立刻引發影迷熱烈討論，紛紛留言表示期待續集世界觀的進一步延伸。對此，製作團隊也感性表示感謝全球觀眾的支持與回饋：「這趟96分鐘的旅程，仍在世界各地疾速前行中。」這場從台灣出發的高速倒數，顯然還未到終點。

相關新聞

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

《96分鐘》氣勢席捲全球！衝上Netflix全球熱播電影榜第2名

台灣災難動作電影《96分鐘》再創里程碑，於2026年1月30日正式上架 Netflix 後聲勢持續攀升，最新數據顯示，影片已強勢衝上全球熱播電影榜第2名，寫下史上台灣作品的全新紀錄。影片上線後短時間內即引發國際關注，更於54個國家與地區攻上排行榜前十名，同時締造「台灣作品電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前十名」三重新紀錄，展現台灣電影少見的全球擴散力，氣勢席捲各地市場。

寒假及新春假期必訪行程 咒術0展好評展出中！

隨著寒假的開始，以及農曆新年假期即將到來，現正於台北松山文創園區展出的「咒術迴戰展 劇場版 咒術迴戰 0篇」完整重現「劇場版 咒術迴戰 0篇」中「友誼」與「純愛」交織的情感核心，成為假期期間最受矚目的必看展覽之一。

陽明山花季今開幕！花鐘廣場花開約5成 最佳賞花期還要再等等

2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。今年花季以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感...

扯！知名連鎖超商拉布簾占騎樓賣年貨 民眾直呼「好囂張」

桃園市八德區義勇街兩旁建物騎樓近日被店家商品占用嚴重，甚至有連鎖超商用透明塑膠布簾做隔間，擺放大量春節應景禮盒販售，引發...

