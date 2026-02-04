茶葉蛋是優質點心！有助學童長高 醫提醒入口前先做一事更好
近日網路掀起「茶葉蛋」相關討論，兒童內分泌科醫師陳奕成也在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」分享看法，表示自己其實相當鼓勵國小以上的孩子，將茶葉蛋作為下課點心之一，補充蛋白質，幫助成長發育。
陳奕成指出，雞蛋屬於「全營養食物」，含有豐富且優質的蛋白質，對於活動量大的學齡兒童而言，是相當理想的營養來源。茶葉蛋更具備取得方便的優勢，在便利商店即可購買，相較精緻澱粉類點心，能提供較穩定的飽足感，也有助於提供孩子成長、長高所需的營養原料。
不過，陳奕成還是提醒，茶葉蛋雖然營養價值高，但仍需留意「滷汁帶來的鈉含量」。茶葉蛋長時間浸泡於醬油滷汁中，蛋殼容易吸附較多鈉，長期大量攝取，可能造成身體負擔，建議食用之前先用開水沖過。
他特別強調，對於1至3歲、腎臟功能尚未完全成熟的幼兒，並不建議食用茶葉蛋，較安全的選擇仍是水煮蛋。只要依照年齡選擇合適的烹調方式，雞蛋依然是孩子成長過程中相當重要且實用的營養來源。
至於茶葉蛋如何吃得健康，陳奕成分享三個小撇步：
挑選有技巧：挑選時避免選殼裂太深、顏色過黑的蛋。
剝皮有撇步：剝完殼後，可以用飲用水稍微沖一下表面。
小小孩限量吃：1-3歲的孩子，建議優先選擇居家水煮蛋。
