快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

茶葉蛋是優質點心！有助學童長高 醫提醒入口前先做一事更好

聯合新聞網／ 綜合報導
陳奕成醫師鼓勵國小以上兒童可把茶葉蛋當點心，補充蛋白質。 示意圖／ingimage
陳奕成醫師鼓勵國小以上兒童可把茶葉蛋當點心，補充蛋白質。 示意圖／ingimage

近日網路掀起「茶葉蛋」相關討論，兒童內分泌科醫師陳奕成也在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」分享看法，表示自己其實相當鼓勵國小以上的孩子，將茶葉蛋作為下課點心之一，補充蛋白質，幫助成長發育。

陳奕成指出，雞蛋屬於「全營養食物」，含有豐富且優質的蛋白質，對於活動量大的學齡兒童而言，是相當理想的營養來源。茶葉蛋更具備取得方便的優勢，在便利商店即可購買，相較精緻澱粉類點心，能提供較穩定的飽足感，也有助於提供孩子成長、長高所需的營養原料。

不過，陳奕成還是提醒，茶葉蛋雖然營養價值高，但仍需留意「滷汁帶來的鈉含量」。茶葉蛋長時間浸泡於醬油滷汁中，蛋殼容易吸附較多鈉，長期大量攝取，可能造成身體負擔，建議食用之前先用開水沖過。

他特別強調，對於1至3歲、腎臟功能尚未完全成熟的幼兒，並不建議食用茶葉蛋，較安全的選擇仍是水煮蛋。只要依照年齡選擇合適的烹調方式，雞蛋依然是孩子成長過程中相當重要且實用的營養來源。

至於茶葉蛋如何吃得健康，陳奕成分享三個小撇步

挑選有技巧：挑選時避免選殼裂太深、顏色過黑的蛋。

剝皮有撇步：剝完殼後，可以用飲用水稍微沖一下表面。

小小孩限量吃：1-3歲的孩子，建議優先選擇居家水煮蛋。

茶葉蛋 醫師 蛋白質 蛋殼 便利商店
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本最強寒流來襲！日作家示警「大城市最易混亂」：小心殺氣

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

期末報告讓渣男現形！研究「交友軟體」 她驚見男友在線約砲

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

相關新聞

她打瘦瘦針腹脹難熬 醫見空腹12小時還有食物嚇壞：胃癱瘓了

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，但副作用和風險也逐漸浮上檯面。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅分享案例，一名54歲體態豐腴的婦人因上腹嚴重脹氣、腹痛難耐就醫，安排胃鏡檢查後發現驚人畫面，明明已空腹禁食12個小時，胃和十二指腸裡卻仍堆滿食物殘渣，最後證實是施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓」併發症。

赴日勿帶熊肉罐頭回台 恐關5年牢、併科150萬元以下罰金

近期日本熊害頻傳，外界好奇在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。農業部林業及自然保育署今表示，保育類野生動物產製品皆受我...

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。