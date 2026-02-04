快訊

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

9歲童流感後併發黴漿菌肺炎 醫提醒久咳是警訊

中央社／ 台中4日電
台中9歲女童確診流感，治療4週後症狀加重，到醫院檢查發現確診黴漿菌肺炎。烏日林新醫院醫師賴永清（圖）提醒，罹患流感後若咳嗽持續超過2至3週，應提高警覺並盡快就醫檢查。（烏日林新醫院提供）中央社
台中9歲女童確診流感，治療4週後症狀加重，到醫院檢查發現確診黴漿菌肺炎。烏日林新醫院醫師賴永清（圖）提醒，罹患流感後若咳嗽持續超過2至3週，應提高警覺並盡快就醫檢查。（烏日林新醫院提供）中央社

台中一名9歲女童確診流感，治療4週後症狀加重，到醫院檢查發現確診黴漿菌肺炎，經住院治療康復出院。醫師提醒，罹患流感後若咳嗽持續超過2至3週，應提高警覺並及早就醫檢查。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，台中一名就讀小學三年級的9歲女童，一個月前出現發燒、咳嗽等症狀，經診所確診A型流感，治療4週後症狀加重甚至發高燒，到醫院檢查後確診黴漿菌肺炎，因此住院治療。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，女童在確診流感時，恐合併感染黴漿菌，但初期症狀不明顯，診所僅針對A流進行治療，但黴漿菌潛伏多週讓症狀變更嚴重。

賴永清說明，黴漿菌屬「非典型呼吸道感染」，其臨床表現常較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症，潛伏期約1至4週，若未及時檢查與治療，超過2至3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎合併其他感染。

女童在住院期間，醫療團隊針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染，給予抗生素治療，另外也搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣，經住院7天順利康復出院。

賴永清提醒，罹患A型流感後若咳嗽持續超過2至3週，或再度出現高燒、胸痛、呼吸不適等症狀，應提高警覺並及早就醫檢查，避免延誤治療時機。

黴漿菌 流感 確診
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

周湯豪流感中標「有點腦霧」 被求婚反應曝光

禽流感升溫！疾管署：遭感染動物2處恐帶病毒 需落實「5要6不」

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

妙齡女出國旅遊前感冒頻加班 機場嘔吐觸「適航紅線」

相關新聞

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多...

預售屋糾紛多…消保處公布4大地雷 呼籲消費者簽約前做3步驟自保

預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益。行政院消保處今天公布「114年度第2次預售屋買賣定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。