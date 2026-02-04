紐西蘭航空工會罷工 奧克蘭往返台北2架次取消

快訊

中央社／ 台北4日電

紐西蘭航空工會宣布將在紐西蘭時間12日到13日罷工。紐西蘭航空表示，預計影響奧克蘭往返台北共2架次航班取消，預計影響300名台灣旅客。品保協會說，旅行社會協助團客尋找替代航班。

根據紐西蘭航空發布的公告，紐西蘭航空接獲代表廣體客艙組員的罷工通知，經與工會進一步討論後，雙方已同意進行協調式談判，現已確認工會將執行相關罷工2天，並於紐西蘭時間2月12日到2月13日進行。

紐西蘭航空公告表示，將採取所有合理措施，儘量降低對航班影響，但因航班運量下調以及缺乏組員情況下，台北-奧克蘭航線，預計2月12日從奧克蘭飛往台北，2月14日台北飛往奧克蘭航班都將取消。

紐西蘭航空說，旅客可選擇距離原航班前後7天的替代航班，無需手續費與票稅價差額。

品保協會紐澳線委員黃賢在今天受訪表示，預估影響300名旅客，其中有100名旅客是團體旅客，業者將全力尋找替代方案，讓團體旅客可以順利出發。

黃賢在說，由於取消航班期間剛好遇到農曆春節假期，加上紐西蘭航空經由香港或其他地方的航班也都取消，因此會盡快尋找新的航班，讓旅客在農曆年間的出遊可以順利出發。

黃賢在表示，對於旅行社來說，由於飯店都已經是全額付款，因此如果取消行程的話損失金額將會達到新台幣上百萬元，非常嚴重，但旅行社會儘量想辦法。

黃賢在指出，目前旅行社都在全力尋找機位當中，但因為農曆年期間，要找到新的機位相對有點困難，後續影響會不會擴大也還不確定。

