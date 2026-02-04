北市府新增藝術裝置「春之幻境溫室」亮相 白天晚上拍照都美

「2026花IN台北」期間限定大型藝術裝置「春之幻境溫室」今天起在市府東南角街舞廣場亮相，展期至3月1日止。現場由人氣插畫角色「園丁喵喵」，結合透明溫室與巨型花藝設計打造而成，一開展就吸引大批民眾與網紅前來拍照打卡，也成台北打卡新地標。

北市公園處長藍舒凢表示，「春之幻境溫室」以透明溫室為核心概念，巧妙運用光學設計，白天可見繽紛花卉與光影交織，夜晚則化身柔光閃耀的花園秘境，展現出繽紛愉快、療癒的氣氛，過年期間歡迎民眾來欣賞。

公園處園藝管理所主任王淑雅指出，今年活動的一大亮點，是攜手擁有近10萬粉絲的知名插畫家A ee mi，打造年度代言角色「園丁喵喵」。A ee mi也指出，園丁喵喵象徵著每一位用心灌溉城市花草的人，也代表大家心中那分柔軟又溫暖的朝氣，這次也展現喵喵可愛的毛毛蟲樣貌，希望透過這份童趣，讓民眾在忙碌的都市生活中感受療癒感。

另外，這次一大亮點，則是由「LI PaPer ART紙雕藝術工房」老師王莉陵操刀的巨型立體百合，層層花瓣綻放優雅花形，在陽光下呈現光影變化。她說，透過質地、結構與工藝，也能展現花朵盛開、仿真的生命力，希望觀眾走近時，能感受到橘紅百合帶來的熱情與祝福。