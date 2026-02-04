「澱粉控」女子私密處搔癢治不好 醫抽血大驚：元凶是糖尿病

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師邱筱宸分享案例，提醒民眾私密處反覆感染，問題可能不只出在局部，而是身體整體健康正在發出警訊。示意圖／ingimage

婦產科醫師邱筱宸在臉書粉專分享一則門診案例，提醒民眾私密處反覆感染，問題可能不只出在局部，而是身體整體健康正在發出警訊。

邱筱宸表示，上個月一名年輕女性前來門診求助，主訴近一個月來私密處搔癢嚴重，甚至影響睡眠。雖然曾多次到診所就醫、按時用藥，症狀也曾短暫改善，但沒過幾天不適感又再度出現，讓她相當困擾。

經檢查後確認為念珠菌感染，且先前的治療方式其實都是標準且正確，照理說症狀應該早已痊癒，「但為什麼會春風吹又生呢？」這讓邱筱宸開始思考，是否是身體提供了過於「舒適」的環境，讓黴菌難以根除。

進一步詢問生活習慣時，邱筱宸發現該名患者近期經常攝取麵包、蛋糕及手搖飲等高澱粉、高糖食物，並坦承自己是「超級澱粉控」。隨後安排抽血檢查，結果顯示糖化血色素高達9.9%，遠超過6.5%的糖尿病診斷標準。

邱筱宸解釋，高血糖狀態會使尿液與私密處分泌物中的糖分增加，對念珠菌而言就像是完美的培養皿，不僅容易滋生，也更難清除；同時，高血糖還會影響白血球功能，降低身體對抗病菌的能力，導致感染反覆發生。

在協助患者進行血糖控制後，私密處反覆感染的情況也逐漸穩定下來。邱筱宸強調，許多症狀表面看似是局部問題，實際上卻與全身代謝與健康狀態息息相關，唯有從整體著手調整，身體才有機會真正修復。

她也提醒民眾，若私密處感染反覆發作，除了按時治療外，也應檢視飲食與身體狀況，別忽略潛藏在背後的健康警訊。

