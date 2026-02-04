快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

寒冬送暖白米疑「過期8年」 桃市府通報高雄衛生局查處將開罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園區公所寒冬送暖活動送出的物資驚見過期8年的白米，不僅領到的民眾心中有疑慮，民代也批市府沒做好食安把關，讓弱勢更心寒。圖／桃園市議員黃瓊慧提供
桃園區公所寒冬送暖活動送出的物資驚見過期8年的白米，不僅領到的民眾心中有疑慮，民代也批市府沒做好食安把關，讓弱勢更心寒。圖／桃園市議員黃瓊慧提供

桃園區公所上月31日舉辦寒冬送暖活動，發放的愛心白米效期卻標示「2018年2月7日」，食安遭藍綠民代質疑。桃園市政府今表示，經通報高雄市衛生局稽查後，已確認為業者作業疏失誤用樣品袋，將依食品安全衛生管理法開罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

民進黨桃園市議員黃瓊慧昨爆料，有民眾收到的白米包裝印有「期別2016年2期，製造2017年2月28日，有效2018年2月7日」，過期將近8年。她質疑公所稱標示印製錯誤的說法難以令人信服。國民黨議員詹江村也批「區長憑甚麼幫廠商背書，查證的過程有公布嗎？」

桃園區公所昨回應，該批白米是民間單位捐贈，受贈時有先抽查，抽查到的白米都是合格未過期的，但因物資眾多、批號不一，才未發現有疑慮的物資。

據了解，截至今天上午，有4位民眾表示拿到標示誤植的愛心米。桃市府今表示，考量涉及食品衛生安全，桃園區公所已依程序通報，由桃園市衛生局移請販售地高雄市衛生局稽查確認。

高雄市衛生局今上午派員查察，現場架上及倉庫未發現逾期米。業者表示公司販售的米約一周進貨一次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用標示有效日期2018的樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。

桃市府表示，後續高雄衛生局將依據食品安全衛生管理法第28條規定裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰，未來也將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。

衛生局 桃園 白米
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃園寒冬送暖白米疑「過期8年」遭藍綠齊轟 區公所：標示錯誤將回收

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

小畫家魔改弄出來？桃園市青年局大樓整建 新面貌掀議論

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒 桃議員：已檢舉

相關新聞

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多...

預售屋糾紛多…消保處公布4大地雷 呼籲消費者簽約前做3步驟自保

預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益。行政院消保處今天公布「114年度第2次預售屋買賣定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。