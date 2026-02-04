寒冬送暖白米疑「過期8年」 桃市府通報高雄衛生局查處將開罰

桃園區公所上月31日舉辦寒冬送暖活動，發放的愛心白米效期卻標示「2018年2月7日」，食安遭藍綠民代質疑。桃園市政府今表示，經通報高雄市衛生局稽查後，已確認為業者作業疏失誤用樣品袋，將依食品安全衛生管理法開罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

民進黨桃園市議員黃瓊慧昨爆料，有民眾收到的白米包裝印有「期別2016年2期，製造2017年2月28日，有效2018年2月7日」，過期將近8年。她質疑公所稱標示印製錯誤的說法難以令人信服。國民黨議員詹江村也批「區長憑甚麼幫廠商背書，查證的過程有公布嗎？」

桃園區公所昨回應，該批白米是民間單位捐贈，受贈時有先抽查，抽查到的白米都是合格未過期的，但因物資眾多、批號不一，才未發現有疑慮的物資。

據了解，截至今天上午，有4位民眾表示拿到標示誤植的愛心米。桃市府今表示，考量涉及食品衛生安全，桃園區公所已依程序通報，由桃園市衛生局移請販售地高雄市衛生局稽查確認。

高雄市衛生局今上午派員查察，現場架上及倉庫未發現逾期米。業者表示公司販售的米約一周進貨一次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用標示有效日期2018的樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。

桃市府表示，後續高雄衛生局將依據食品安全衛生管理法第28條規定裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰，未來也將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。