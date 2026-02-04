長壽5成與基因有關 飲食、運動佔4成

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】長壽祕訣來自人類基因！以色列遺傳研究指出，透過數學模型排除意外與疾病等外部因素，基因對人類壽命的影響力高達五成，顯示基因遺傳將決定內在老化的速度。然而，飲食與運動等生活方式亦有四成以上影響力，對延長壽命依然至關重要。

基因遺傳影響力

衛報》報導，以色列魏茨曼科學研究所科學家針對人類遺傳力進行檢視，顯示人群中身高、體重或壽命等特徵變化中，可歸因於遺傳因素而非環境因素的比例。結果發現，基因對人類壽命的影響力可能高達50%。

這項研究透過數學模型排除意外與疾病等外部因素，並考慮了外在死亡率和生物老化的影響，顯示人類基因遺傳在衰老過程中扮演的關鍵角色。

「基因遺傳數據並非憑空而來。」該研究主要作者申哈爾表示，幾乎所有人類研究都會顯示基因影響力高達50%，如果研究更年期發病年齡的遺傳性，其遺傳性也約為50%。

健康生活仍重要

NBC News》報導，雖然長壽基因的作用顯著，但健康生活方式仍占約45%的影響力，對延緩衰老至關重要。對此，該研究有助研發減緩衰老的療法，並證實人類壽命的遺傳性與其他物種相似。

