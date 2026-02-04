大阪世博台灣館撤回 3月嘉義縣台灣燈會見

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】3月1日可以在嘉義縣台灣燈會看到大阪世博台灣館！行政院長卓榮泰4日宣布，將把大阪世博台灣TECH WORLD館搬回台灣重現，3月1日起就可開放參觀。嘉義縣長翁章梁特地北上，呼籲民眾3月3日到15日可以來嘉義縣逛台灣燈會，有各類表演、攤販、經典賽遊行與活動。

盼將美好帶回台灣

經濟部長龔明鑫表示，大阪世博的台灣TECH WORLD館將在嘉義縣舉辦的台灣燈會重現。他表示，TECH WORLD館在日本展出184天、參觀人士高達116萬，是世博眾多場館中前5值得參觀的館，雖然主題強調科技，但裡面許多設計都代表台灣對於生命、自然與未來的看法，歡迎民眾到嘉義縣台灣燈會觀賞。

「要讓無法到日本參觀世博的國人一起見證！」行政院長卓榮泰笑說，TECH WORLD館裡面有自然、未來與生命3個劇場，會用投影與螢幕的方式呈現560朵機械花朵與玉山，而世博館要回台灣並不容易，從拆除、運回來與找地，感謝政委馬永成的協調，希望能藉此延續春節喜氣。

搬遷費用9千萬

嘉義縣長翁章梁提到，今年台灣燈會在嘉義縣有12大亮點，包括1千台無人機演出、2公頃瑪莉歐專區，為經典賽加油的台灣大遊行，還有500個攤位、美食與各類名產。被問到TECH WORLD館如何回台灣，國貿署副署長胡啟娟回應說，總共花費約9千萬，是透過建館的剩餘款與相關經費支應。

媒體詢問為何不是以2010年上海世博模式，在新竹設立常設館？胡啟娟回應說，大阪世博採取循環經濟原則，場館須以當地條件興建，展期後要完全拆除與回收，因此無法將所有物件拆回台灣，會透過LED投影等方式盡量還原，5日網路預約系統就會上線。

