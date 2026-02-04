快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

大阪世博台灣館撤回 3月嘉義縣台灣燈會見

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】3月1日可以在嘉義台灣燈會看到大阪世博台灣館！行政院長卓榮泰4日宣布，將把大阪世博台灣TECH WORLD館搬回台灣重現，3月1日起就可開放參觀。嘉義縣長翁章梁特地北上，呼籲民眾3月3日到15日可以來嘉義縣逛台灣燈會，有各類表演、攤販、經典賽遊行與活動。

盼將美好帶回台灣

經濟部長龔明鑫表示，大阪世博的台灣TECH WORLD館將在嘉義縣舉辦的台灣燈會重現。他表示，TECH WORLD館在日本展出184天、參觀人士高達116萬，是世博眾多場館中前5值得參觀的館，雖然主題強調科技，但裡面許多設計都代表台灣對於生命、自然與未來的看法，歡迎民眾到嘉義縣台灣燈會觀賞。

「要讓無法到日本參觀世博的國人一起見證！」行政院長卓榮泰笑說，TECH WORLD館裡面有自然、未來與生命3個劇場，會用投影與螢幕的方式呈現560朵機械花朵與玉山，而世博館要回台灣並不容易，從拆除、運回來與找地，感謝政委馬永成的協調，希望能藉此延續春節喜氣。

搬遷費用9千萬

嘉義縣長翁章梁提到，今年台灣燈會在嘉義縣有12大亮點，包括1千台無人機演出、2公頃瑪莉歐專區，為經典賽加油的台灣大遊行，還有500個攤位、美食與各類名產。被問到TECH WORLD館如何回台灣，國貿署副署長胡啟娟回應說，總共花費約9千萬，是透過建館的剩餘款與相關經費支應。

媒體詢問為何不是以2010年上海世博模式，在新竹設立常設館？胡啟娟回應說，大阪世博採取循環經濟原則，場館須以當地條件興建，展期後要完全拆除與回收，因此無法將所有物件拆回台灣，會透過LED投影等方式盡量還原，5日網路預約系統就會上線。

【更多精采內容，詳見

台灣燈會 世博 嘉義
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

卓榮泰：啟動長照3.0、推動「健康幣」 共築健康台灣

嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言

【重磅快評】知情人士獻計對付李貞秀 真是小看綠官了

南科30周年集團結婚 卓榮泰鼓勵新人「高良率」增產報國

相關新聞

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、...

今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴...

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多...

預售屋糾紛多…消保處公布4大地雷 呼籲消費者簽約前做3步驟自保

預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益。行政院消保處今天公布「114年度第2次預售屋買賣定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。