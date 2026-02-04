免氣切！台大用主動脈「修補」氣管助恢復說話能力 擬嘗試豬組織移植

氣切插管會使患者終身將無法再自然說話，主因是現行的氣管重建材料，無法完全取代人體氣管；台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存的主動脈，植入需要填補氣管的病人，可在其體內生長出類似氣管的血管、纖毛細胞及軟骨，且患者的說話能力恢復如初，至今已累計6位手術案例。

陳晉興說，氣管重建是胸腔外科最困難的手數之一，氣管長度僅10至12公分，且有一定硬度，病人因重大創傷、癌症腫瘤侵犯等因素，需切除病灶處時，至多只能切除5至6公分，否則無法將切口處接上，若需要修補的長度太長，過去病人只能接受氣切手術，從氣管下端裝設人工呼吸管道，但病人生活品質不佳，影響發聲功能，終身無法再說話。

學研界研究可替代氣管的材質，包括金屬、矽膠等材質，植入病人體內均無法維持氣管應有功能，也有人利用組織工程，培養出類似氣管構造，再加上病人幹細胞，植入後病人仍無法長期存活。台大醫院利用往生者捐贈、冷凍保存的主動脈，植入病人體內後，發現主動脈「逐漸長成氣管樣貌」，出現氣管中才有的粘膜、纖維及軟骨組織。

陳晉興說，氣管與血管構造差異甚大，氣管透過軟骨維持管狀外觀，血管則是透過血流維持管狀外型，若血管中沒有血液，會呈現塌陷狀，因此主動脈植入病人體內後，需要先放置支架維持，2至3年後，移植的主動脈逐漸長出纖毛等氣管組織，並增生出軟骨後，才能移除支架，未來研究目標，是希望找出如何讓軟骨細胞長得「又快、又整齊」。

洪琬婷說，氣管血液來源與其他器官不同，沒有主要供血血管，而是由管壁周邊微小血管供血，因此在移植過程中，常會發生器官壞死情況，國際上鮮少以氣管移植的成功案例，且術後患者需服用抗排斥用藥。陳晉興則說，主動脈移植作為氣管，因細胞含量少，血流需求少，就像眼角膜移植，病人不需經過血型配對，事後也不需要吃抗排斥藥物，有助提升病人預後。

台大醫院執行6例主動脈移植修補氣管手術，病人多為腫瘤或慢性氣管發炎患者。其中一位病人為20多歲加油站男員工，多年前颱風天出勤，騎機車返家時遭掉落電線繞頸，造成氣管嚴重破損，緊急送至台大醫院後，院方以主動脈移植幫助搶回一命，為全球首例因重大外傷導致氣管損傷，使用主動脈填補的病人。