燃煤減量目標跳票 他泣訴親戚因治癌醫療壓力走了…希望民進黨面對空汙

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中南部肺腺癌患者家屬今於民進黨總部前表示，整個癌症治療要負擔相當大的醫療費用，許多家庭的生活瞬間一落千丈，燃煤發電減量已經刻不容緩。記者李柏澔／攝影
中南部肺腺癌患者家屬今於民進黨總部前表示，整個癌症治療要負擔相當大的醫療費用，許多家庭的生活瞬間一落千丈，燃煤發電減量已經刻不容緩。記者李柏澔／攝影

前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指燃煤發電占比預計2025年下降為27%，如今該承諾徹底跳票。中南部肺腺癌患者家屬今天民進黨總部前表示，整個癌症治療要負擔相當大的醫療費用，有親戚的父親甚至不想給孩子造成醫療負擔，發生不幸。

斗六肺癌受害人家屬施朝祥表示，他的父親59歲就因肺癌離開人世，發病前是優秀的筍農，每年收入破百萬元，但之後身體每下愈況，就醫後得知是肺癌，弟媳辭去工作專心照顧，弟弟三不五時還要請假回家幫忙，家裡收入減少外還要支付各種醫療及照顧等相關費用，其它各項支出不斷縮減，到了錙銖必較的地步，雲林斗六是全國空汙排行總是名列前芧，肺癌更是許多雲林家庭共同的夢魘。

雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安表示，偏遠地區農漁民，經濟若不是很富裕，整個癌症治療過程要負擔相當大的醫療費用，家中親友的下一代為了這些癌症醫療費用相當奔波，甚至有親戚因為長期的癌症醫療過程，後來實在是負擔不了，也不希望再給家裡的孩子造成嚴重的負擔而想不開。

林家安現場激動落淚說，這20多年來，大家無時無刻都在承擔空汙風險，但民進黨的能源轉型卻無法給偏遠地區提出一套妥善的醫療，這些人到底該怎麼辦？希望民進黨重拾初心，嚴正面對空汙帶來的嚴重問題。

台南市環保聯盟前理事長黃安調表示，自己是「癌症當選人」，自己從不吃檳榔、不菸不酒，竟然也罹患口腔癌，空汙除了物理性的營建細懸浮微粒，還有鉛、鋅、汞、銅、鎘、鉻、鎳、紳等重金屬汙染，之外，又有戴奧辛、多環芳香烴、VOC等揮發性有機氣體，燃煤是唯一可以確定的兇手，經由食入式、吸入式、皮膚接觸式、黏膜接觸式、慢毒性、急毒性等方式，不知不覺的進入人體，對曾經受害罹癌的我，誰來關心我們的痛苦？那些還未罹癌的，有誰能來保護他們的身心安全？

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

癌症治療 肺癌 民進黨 空汙
