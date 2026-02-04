快訊

台中「借問站」高達16處落差？觀光署：未納入參山處、高公局的借問站

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台中市目前設有47處「借問站」，多數集中在和平區。圖／台中市政府提供
台中市目前設有47處「借問站」，多數集中在和平區。圖／台中市政府提供

為國旅景點設立的「借問站」服務，卻因台中市高達16處落差沒更新，讓地方槓上中央。交通部觀光署今澄清，是因為未納入參山處、高公局負責之借問站。

台中市設有47處借問站，但檢視其觀旅局網站「借問站地圖」功能卻僅有31處，高達16處落差，且借問店資訊未及時更新，不少店家已退出或改名後仍列清單上。

觀光署今表示，針對外界關心台中市借問站資訊未即時更新情形，觀光署特此澄清並說明，「借問站」旅遊資訊服務係由觀光署與推動單位分工合作推動，借問站如有新增、異動，應由推動單位盤點與確認，提報觀光署完成審核後，由觀光署更新於觀光資訊網。

觀光署指出，推動單位台中市政府所建置之「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」APP平台所載借問站數量與觀光資訊網不一致，係該平台僅登載由台中市政府建置之借問站，並未納入其他由參山處、高公局負責推動之借問站，完整借問站資訊應以觀光資訊網為準。

觀光署表示，目前位於台中市轄內且營運中之借問站計有45處，分由台中市政府、參山處、高公局負責推動，相關資訊皆已登載於本署觀光資訊網。觀光署也將加強與各推動單位溝通，各平台所提供之借問站資訊應予一致，如有異動，也須依循標準作業程序提報，以利遊客查詢最新旅服資訊。完整借問站資訊與其他旅遊諮詢服務，請查閱觀光資訊網。

觀光署 台中市 高公局
