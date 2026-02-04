今世界癌症日 空汙罹癌患者集結民進黨部：減煤承諾跳票如何再信任

今天為世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今天在台北民進黨部前召開汰煤集會，痛斥減煤承諾一直跳票，訴求春節期間，中火應做到全面停煤。現場同時也有多名肺腺癌患者出面表達訴求，「先有健康空氣，才有健康台灣」。

台健空盟等民團1月29日針對中火無煤議題，連袂前去行政院陳情，最終以拒向拒馬高牆內的官員遞交陳情書結束。基於未獲卓揆正面回應，當場宣布在6天後的世界癌症日當日，轉向民進黨中央黨部，召開汰煤集會。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃醫師援引2019年哈佛研究發現指出，人均煤電裝置容量每增加1千瓦（kW），男性罹患肺癌的相對風險遽增58.5%、女性遽增85%。若換算中火10部亞臨界燃煤機組運轉，造成男性肺癌風險約增加14%、女性肺癌風險約增加20%之多，顯見無煤中火的潛在健康效益大。

葉光芃表示，兼任民進黨主席的賴清德總統，一上任即在總統府設置健康台灣委員會，並提出2030年癌症死亡率減3分之1的公衛目標，但令人憂心的是，除了多種燃煤重金屬恐未落實管控，可能導致肺癌的大氣中苯並芘（Benzopyrene，BaP），亦是燃煤排放的多種多環芳香烴當中，毒性最強的一級致癌物，歐盟早於2004年納管，台灣卻至今未管控。醫師出身的賴總統，應馬上將大氣中的致癌毒物苯並芘納管為有害空氣汙染物。

屏東縣環保聯盟理事長、南部反空汙大聯盟成員洪輝祥表示，台灣的經濟表現全球22名，但台灣罹癌率卻是亞洲第1，這是民主社會的國恥，每10萬人罹癌人數高達300多人，大家信賴民進黨政府的能源轉型，當初承諾燃煤發電在2025年要降到27%，如今卻還是35%，等於2025年比2024年多燒了2309萬噸的煤，這是完全無法被接受的。

洪輝祥說，時任總統兼任黨主席的蔡英文，「她的謙卑論讓我們看到民主的驕傲，我們信任她」；時任行政院長蘇貞昌希望2025年燃煤降為27%，「我們相信他」。現在的卓榮泰院長標榜主動積極，結果依然沒有講降到27%，這3名黨主席拿走大家的選票，卻一再跳票。

現場有1名罹患肺腺癌民眾表示，中南部很多人都是民進黨的堅定支持者，但如今身患各種因空汙造成的癌症，就今天是要讓民進黨聽到，燃煤是萬惡之首，如果連人民生命健康都無視，減煤承諾一直跳票，民進黨要叫人民如何再給與信任？