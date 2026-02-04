用不到2年！地勤警告「1日系行李箱」超易壞 苦主曝血淚經驗

一名自稱在機場從事地勤工作的男子在社群平台Threads提醒旅客，選購某日系居家品牌行李箱前務必三思。他表示，長期觀察託運行李後發現，該品牌行李箱把手出現斷裂的情況相當普遍，而且常常是兩邊把手同時損壞。

原PO指出，不少旅客抱怨使用不到兩年行李箱就壞掉，他也表示在地勤生涯遇過的大概八成都是斷手把，而且還是「兩邊全斷」。

貼文曝光後，引起不少人關注。有人指出，「我剛想從櫃子拿出來就⋯」、「但好需要有煞車功能的行李箱」、「我是在上網訂替換品的時候，才發現也是一堆人跟我一樣⋯輪子壞、手把也斷」、「我上個月剛斷掉，我就放後車廂，沒有動，然後就斷了…」。

不過也有人表示，「一顆已用10年的空服員路過表示『沒壞過』，至今輪子都還滑順好滑，把手、拉桿都依舊穩妥妥」、「我家的修過一次，但比amsonite好推拉」。

該日系品牌行李箱以極簡設計和順滑靜音輪著稱，但常見缺點包括：因購買人數眾多容易在機場「撞箱」拿錯、部分使用者反映拉桿結構較脆弱且手把容易斷裂、容量相較於其他同尺寸品牌略小，以及TSA鎖為鑰匙式而非密碼鎖，需注意鑰匙保管。