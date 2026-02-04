快訊

好消息！太魯閣災後重建 綠水遊憩區局部恢復開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣園區內綠水步道前段250公尺恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水步道前段250公尺恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供

太魯閣國家公園及台8線中橫公路受前年地震重創，多個景點、步道持續搶修。農曆春節前，中橫沿線的綠水遊憩區，包括綠水展示館及綠水、綠水文山兩條步道局部區域，近日恢復開放，假日還有志工提供解說服務。

太魯閣國家公園管理處表示，配合公路局將天祥交通管制點東移至綠水，綠水遊憩區局部景點與步道恢復開放，包括中橫公路旁的綠水展示館、綠水步道及綠水文山步道前段，及綠水展示館周邊平台及停車場，都是日間開放。

太管處表示，綠水步道前段開放約250公尺，從綠水端出發走到小吊橋後，須原路折返，單程步行時間約15分鐘；綠水文山步道則從綠水端出發走到陀優恩後原路折返，單程步行時間約30分鐘。

配合綠水遊憩區重新開放，太管處日前請志工協助整理步道，並加強解說訓練，未來假日將有志工在綠水展示館提供解說服務。

太管處強調，綠水地區僅針對結構相對穩定、風險可控的部分區域，經安全評估後局部開放，讓遊客或路過民眾在等待交通管制放行時，可賞景遊憩，請民眾配合，未開放區域切勿擅闖。

太魯閣園區內綠水步道前段250公尺恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水步道前段250公尺恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水展示館日間開放，假日還提供解說服務。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水展示館日間開放，假日還提供解說服務。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水文山步道部分恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣園區內綠水文山步道部分恢復開放，供遊客遊憩賞景。圖／太魯閣國家公園管理處提供

