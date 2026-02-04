全國唯一全區直飛沖繩！台灣虎航砍1航線 改飛那霸明起促銷開賣

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台灣虎航今宣布，將從3月30日起開航台中-沖繩。記者黃仲明／攝影
為提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今天宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明天正式於官網進行開賣。開航初期，每周營運兩班，台虎將於2月5日上午10時起至2月6日晚上11時59分推出單程未稅1599元起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，隨著台中-沖繩的開航，台灣虎航也成為全台唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空公司，展現其在台日航線的積極佈局外，更讓各地民眾透過就近出發的極致便利，輕鬆前往這座鄰近台灣的海島度假天堂。

沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛。來到這裡，可以漫步在細白沙灘，感受清澈見底的「沖繩藍」海域，不論是進行潛水活動探索豐富的水下生態，或是單純在海濱飯店放鬆心靈，都能洗滌平日的疲憊。除了自然景觀，首里城的歷史底蘊、國際通的繁華購物樂趣，以及充滿美式氣息的北谷美國村，都展現了沖繩多元並蓄的城市魅力。當然，道地的沖繩苦瓜炒豆腐與石垣牛料理，更是老饕們不容錯過的在地美食。

台灣虎航表示，台中-沖繩（那霸）航線預計3月30日正式首航，開航初期，每周營運兩班。為慶祝新航線銷售，明天上午10時起至周五晚間11:時59分，推出單程未稅1599元起的開賣促銷價，搭乘日期為3月30日起至10月24日止。

沖繩 台灣虎航 航線 台中
