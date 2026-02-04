寒流要來了！今「立春」晴暖 周末全台急凍高山可望追雪

今天是24節氣的「立春」，各地晴朗回暖。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，周五以前比較穩定、溫暖舒適，周五晚上開始隨著鋒面通過之後，比較強的冷空氣南下，各地天氣會明顯轉冷。目前這波冷空氣預估會接近寒流的強度，要特別留意。

葉致均表示，目前台灣上空雲量比較少，只有花東沿海、巴士海峽雲量偏多，以中底層雲系為主，有相當零星的回波在發展，當回波移入陸地時，花東、恆春半島有零星降雨情況，留意可能會有突如其來的雨勢出現。

關於颱風消息，他說，菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，未來路徑偏低緯度往西方向移動，雖然有發展輕度颱風趨勢，但對台灣天氣沒有直接影響。

天氣趨勢，葉致均表示，台灣附近風場偏東風到東南風，未來幾天偏溫暖舒適天氣為主。明晚開始在華南有鋒面逐漸建立，周五白天水氣逐漸增多，預計周五晚上開始鋒面逐漸通過台灣，北方有比較強的冷空氣逐漸南下，所以周五是天氣逐漸轉變的過程。周六、周日就會受到冷空氣影響，台灣附近盛行風場以偏強的東北風為主，目前預報冷空氣的強度相當強勁。預計下周一開始冷空氣就會逐漸出海，後期溫度有逐漸回升趨勢。

溫度趨勢，葉致均說，周五以前偏東風到東南風環境，溫度上白天可以來到24至26度，甚至有些地方可以28度，白天相當溫暖舒適。不過周五晚上開始，強烈大陸冷氣團或是寒流開始南下影響，周六溫度明顯下降，周日至下周一清晨會是這波冷空氣影響最明顯的時候，下周一清晨台南以北、宜蘭地區低溫10至12度左右，其他地方13至15度，溫度變化相當大。下周一冷空氣才會逐漸減弱，溫度上逐漸回升。

降雨趨勢，葉致均表示，周五之前各地多雲到晴天氣為主，只有迎風面花東、恆春半島有局部降雨。如果南邊水氣多又順著風場北上，不排除南部地區有零星降雨情況。周五白天開始隨著鋒面逐漸建立和接近，東半部地區雨勢變得比較明顯一點，北部山區、外島開始有降雨情形出現。

葉致均表示，周五晚上開始到周六鋒面通過，北部、東半部地區容易下雨，中部地區和南部山區也會有零星降雨情況出現。周日水氣逐漸減少，東半部地區和山區可能有零星降雨，不過到下周一各地恢復多雲到晴天氣為主。

周末強冷空氣影響，葉致均表示，要做好防寒工作，沿海、恆春半島、各離島都會有強風大浪情況。明天、周五在金門、馬祖，以及清晨的西半部地區留意低雲或霧的影響。