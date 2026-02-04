114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署統計，114年11-12月期統一發票1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張。圖／本報資料照片

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張。賦稅署將於今天下午公布中獎清冊。

賦稅署官員說，本期1000萬元特別獎中獎號碼為「97023797」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「00507588」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「92377231」、「05232592」、「78125249」。

官員提醒，本期中獎發票兌領獎期間為2月6日至5月5日，請民眾記得對獎，中獎者應於領獎期限以前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

