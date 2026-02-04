借問站資訊哪個才準？觀光署說明：以觀光資訊網為主

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對外界關心台中市借問站資訊未即時更新情形，交通部觀光署特此澄清並說明，「借問站」旅遊資訊服務係由觀光署與推動單位分工合作推動，借問站如有新增、異動，應由推動單位盤點與確認，提報觀光署完成審核後，由觀光署更新於觀光資訊網。

觀光署指出，推動單位台中市政府所建置之「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」APP平台所載借問站數量與觀光資訊網不一致，該平台僅登載由臺中市政府建置之借問站，並未納入其他由參山處、高公局負責推動之借問站，完整借問站資訊應以觀光資訊網為準。

觀光署表示，目前位於臺中市轄內且營運中之借問站計有45處，分由臺中市政府、參山處、高公局負責推動，相關資訊皆已登載於本署觀光資訊網。觀光署也將加強與各推動單位溝通，各平台所提供之借問站資訊應予一致，如有異動，也須依循標準作業程序提報，以利遊客查詢最新旅服資訊。

觀光 台中 平台
