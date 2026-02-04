快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

聯合新聞網／ 綜合報導
陳文茜在臉書粉專分享一張於台大癌醫「坐輪椅當飛鳥」的照片，引來不少網友留言加油打氣。 圖／擷自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專
陳文茜在臉書粉專分享一張於台大癌醫「坐輪椅當飛鳥」的照片，引來不少網友留言加油打氣。 圖／擷自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

照片中，陳文茜身穿白色長洋裝、頭戴白色帽飾，坐在輪椅上停在醫院走廊中央，雙手水平張開、微微仰頭，彷彿正要振翅飛翔。她感性寫道「歲月易逝，一絲不剩，別辜負任何一個當下」，用簡單一句話道出對時間與生命的深刻體悟。

貼文中，她也引用作家斯圖特．佛蘭克的話，指出人生最後留下的悼詞不過短短二十分鐘，一生中曾被視為巨大的挫折或偉大的成就，回頭看其實微不足道，甚至進不了那二十分鐘。字裡行間，流露出她重新丈量生命重量後的淡然與清醒。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「有妳在的世界，才叫做真的陪伴」、「能透過您的視野看世界，我真的很感恩，謝謝您」、「一定要保重，一定要加油，我的女神」、「好美喔！不像病人」、「加油！所有天性活潑且嚮往自由的靈魂都不受外在條件的限制」、「真美！生病了也遮掩不住你華麗的靈魂」、「文茜美女您最棒！即使身體不舒服，可是還是以輕鬆開懷卻又有力的心情面對，真的很讓我佩服。請加油唷，愛您」。

陳文茜於2024年被診斷罹患黑色素癌第四期，癌細胞一度轉移至多個器官，治療過程中曾出現類休克狀況，醫師也曾悲觀評估可能只剩下3個月的生命。而她持續對外分享病程，以冷靜甚至帶點幽默的方式書寫抗癌歷程，日前更透露已自行停止免疫治療，為這段長時間的抗癌歷程畫下一個句點。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多...

今起3天暖如春早晚又入冬 吳德榮：周六寒流侵襲 歐美模式台北僅10度

今天至周五好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗穩定，...

周末霸王級寒流再現？ 颱風論壇：強烈冷氣團至寒流 降溫如搭雲霄飛車

好好把握偏暖的空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台大幅回暖，南部甚至偏熱...

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

聯合新聞網《科技玩家》2月第1波限時LINE免費貼圖來囉！這次有許多馬年應景貼圖，其中OPEN將的「2026 OPEN!新年快樂動次動!」和「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」免任務直接用半年，還有另外4款也能用180天，包含「胸毛公寓的猴子朋友」和「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」等，可以用億馬當先、新年快樂、錢錢入帳等吉祥話，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。