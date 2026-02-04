陳文茜院內坐輪椅「當飛鳥」白衣展翅 萬人湧入打氣

資深媒體人陳文茜近年抗癌歷程備受外界關注，3日晚間她在臉書粉專分享一張於台大癌醫拍攝的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，畫面曝光引來不少網友留言加油打氣，吸引超過2萬人按讚。

照片中，陳文茜身穿白色長洋裝、頭戴白色帽飾，坐在輪椅上停在醫院走廊中央，雙手水平張開、微微仰頭，彷彿正要振翅飛翔。她感性寫道「歲月易逝，一絲不剩，別辜負任何一個當下」，用簡單一句話道出對時間與生命的深刻體悟。

貼文中，她也引用作家斯圖特．佛蘭克的話，指出人生最後留下的悼詞不過短短二十分鐘，一生中曾被視為巨大的挫折或偉大的成就，回頭看其實微不足道，甚至進不了那二十分鐘。字裡行間，流露出她重新丈量生命重量後的淡然與清醒。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「有妳在的世界，才叫做真的陪伴」、「能透過您的視野看世界，我真的很感恩，謝謝您」、「一定要保重，一定要加油，我的女神」、「好美喔！不像病人」、「加油！所有天性活潑且嚮往自由的靈魂都不受外在條件的限制」、「真美！生病了也遮掩不住你華麗的靈魂」、「文茜美女您最棒！即使身體不舒服，可是還是以輕鬆開懷卻又有力的心情面對，真的很讓我佩服。請加油唷，愛您」。

陳文茜於2024年被診斷罹患黑色素癌第四期，癌細胞一度轉移至多個器官，治療過程中曾出現類休克狀況，醫師也曾悲觀評估可能只剩下3個月的生命。而她持續對外分享病程，以冷靜甚至帶點幽默的方式書寫抗癌歷程，日前更透露已自行停止免疫治療，為這段長時間的抗癌歷程畫下一個句點。