快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

聽新聞
0:00 / 0:00

準「西望洋」颱風最新路徑曝！熱帶洋面很熱鬧 吳聖宇指台灣1點幸運

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，有機會未來24小時內增強為今年第2號颱風西望洋，未來大致會朝向菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島的機會很高。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，有機會未來24小時內增強為今年第2號颱風西望洋，未來大致會朝向菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島的機會很高。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，依照預報資料來看，有機會在未來24小時內增強為今年第2號颱風西望洋，未來大致會朝向菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島的機會很高。

雖然TD-02未來會來到菲律賓南部，甚至後期有機會往南海移動，但是吳聖宇表示，因為周末將有強冷空氣南侵，一方面會讓TD-02強度銳減，另一方面也會讓它外圍的水氣無法北上擴展到台灣附近，因此依照預測資料來看，TD-02對台灣的天氣並沒有造成影響的機會。

從1月的洛鞍颱風到現在這個可能在2月出現的西望洋颱風，吳聖宇表示，從去年底到現在南邊的熱帶洋面一直都很熱鬧，應該跟海溫偏高以及有利於對流發展的環境（MJO）有關，比較幸運的是，對流旺盛發展的區域主要偏向菲律賓以東，南海到中南半島一帶的對流活動相對比較沒有那麼活躍，不然台灣附近可能會很容易有南方水氣北上影響的機會，目前的情況雖然南方的對流系統偶爾還是會帶來水氣，但是影響的情況已經相對好很多。

吳聖宇表示，同時因為菲律賓以東海域熱帶對流旺盛，上升氣流明顯，長期預報也顯示出此區域北方可能會有相對沉降的區域出現，造成高壓脊區建立在日本附近，如果這個脊區很明顯，就有可能導致大陸長江流域或華南一帶的南支短波槽容易在東移過程淺化，通過台灣附近位置也比較偏北。如果這個趨勢確立，那麼接下來2至4月這段春季期間，台灣附近偏暖、偏少雨的機會就會比較高。

吳聖宇說，大氣的變化總是一環扣著一環，一個趨勢很可能是另一個趨勢的因或是果，觀察這些變化也是很有趣的地方。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 菲律賓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今氣溫回升天氣轉乾 今晨中部以南比北部更冷原因曝

「保濕噴霧雨」終於要掰了 明起好天氣 下周不排除冷氣團再襲

這波強烈冷氣團2特性折磨人 今天台灣持續凍番薯又雨綿綿

相關新聞

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

114年11-12月期統一發票上月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出20張...

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多...

今起3天暖如春早晚又入冬 吳德榮：周六寒流侵襲 歐美模式台北僅10度

今天至周五好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗穩定，...

周末霸王級寒流再現？ 颱風論壇：強烈冷氣團至寒流 降溫如搭雲霄飛車

好好把握偏暖的空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台大幅回暖，南部甚至偏熱...

全國唯一全區直飛沖繩！台灣虎航砍1航線 改飛那霸明起促銷開賣

為提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今天宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，...

寒流要來了！今「立春」晴暖 周末全台急凍高山可望追雪

今天是24節氣的「立春」，各地晴朗回暖。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，周五以前比較穩定、溫暖舒適，周五晚上開始...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。