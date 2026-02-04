準「西望洋」颱風最新路徑曝！熱帶洋面很熱鬧 吳聖宇指台灣1點幸運

昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，依照預報資料來看，有機會在未來24小時內增強為今年第2號颱風西望洋，未來大致會朝向菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島的機會很高。

雖然TD-02未來會來到菲律賓南部，甚至後期有機會往南海移動，但是吳聖宇表示，因為周末將有強冷空氣南侵，一方面會讓TD-02強度銳減，另一方面也會讓它外圍的水氣無法北上擴展到台灣附近，因此依照預測資料來看，TD-02對台灣的天氣並沒有造成影響的機會。

從1月的洛鞍颱風到現在這個可能在2月出現的西望洋颱風，吳聖宇表示，從去年底到現在南邊的熱帶洋面一直都很熱鬧，應該跟海溫偏高以及有利於對流發展的環境（MJO）有關，比較幸運的是，對流旺盛發展的區域主要偏向菲律賓以東，南海到中南半島一帶的對流活動相對比較沒有那麼活躍，不然台灣附近可能會很容易有南方水氣北上影響的機會，目前的情況雖然南方的對流系統偶爾還是會帶來水氣，但是影響的情況已經相對好很多。

吳聖宇表示，同時因為菲律賓以東海域熱帶對流旺盛，上升氣流明顯，長期預報也顯示出此區域北方可能會有相對沉降的區域出現，造成高壓脊區建立在日本附近，如果這個脊區很明顯，就有可能導致大陸長江流域或華南一帶的南支短波槽容易在東移過程淺化，通過台灣附近位置也比較偏北。如果這個趨勢確立，那麼接下來2至4月這段春季期間，台灣附近偏暖、偏少雨的機會就會比較高。

吳聖宇說，大氣的變化總是一環扣著一環，一個趨勢很可能是另一個趨勢的因或是果，觀察這些變化也是很有趣的地方。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。