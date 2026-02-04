別再說因應成本調漲價格？北市CPI曝：台幣升值舒緩成本壓力
北市主計處公布114年台北市消費者物價總指數（CPI），年增率1.7%，較113年降低0.1個百分點，其中以食物類漲幅3.3%較多，近年隨疫後消費回復常態，雖外食費價格漲勢延續，但受惠於新台幣匯率升值，舒緩廠商生產成本壓力，漲幅已逐漸收斂。
為衡量台北市家庭日常消費所購買商品或勞務之價格水準變動情形，台北市政府按月公布北市消費者物價指數Consumer Price Index，簡稱CPI，近二年台北市物價平穩，CPI年增率均低於2%的警戒線，114年台北市CPI年增率為1.7%，較113年1.8%降低0.1個百分點，而各類指數年增率互有漲跌。
主計處指出，其中以食物類漲3.3%，漲幅最大，主要因季節性水果受天候不穩影響，加以外食費業者接連反映營運成本上升，致價格上漲；另外衣著類下跌2.7%，跌幅最多，主因部分品牌服飾降價促銷，成衣價格下跌；至其餘類別漲跌幅均在2%以下。
另外，再觀察其他縣市及台灣地區資料顯示，台北市自111年3月起，隨著COVID-19防疫措施鬆綁，民間消費需求增加，112年台北市CPI年增率4.0%，為近五年最高，至113年台北市CPI年增率降為1.8%，較112年減少2.2個百分點，減幅最多，114年台北市外食費價格漲勢延續，但受惠於新臺幣匯率升值，舒緩廠商生產成本壓力，漲幅有所收斂，CPI年增率縮小為1.7%。
