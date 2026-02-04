西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今起至周五偏東風，氣溫回升。周六至周日，有受接近寒流影響的機率。本報資料照片
今天是24節氣的立春。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今起至周五偏東風，氣溫回升，花東水氣多。熱帶性低氣壓在今晚有生成今年第2號颱風西望洋的機率，生成後朝菲律賓方向移動的趨勢，預期不會影響台灣。日本北海道一帶周五有發生暴風雪的機率，遊日民眾要留意。

天氣趨勢，他說，明天，花東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。周五，花東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後竹苗山區及高屏山區亦有零星短暫雨。周六至周日，有受接近寒流影響的機率，周六中午前，受鋒面通過影響，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，新竹至台中及台東亦有零星短暫雨，午後台中以南山區亦有零星短暫雨。深夜至周日清晨，彰化以南亦有零星短暫雨，周日桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興預估本波最低溫出現在周日深夜至下周一清晨，台北站最低溫約10.1至10.6度，苗栗以北空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。

他說，下周一，北海岸、基隆至東北角多雲。下周二，各地天氣晴時多雲。下周三，午後山區轉多雲，下周三傍晚至下周四，有受偏強東北季風影響的機率，花東轉有局部短暫雨，桃園以北及宜蘭亦有零星短暫雨。下周五，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

