快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末至下周一各地將顯著降溫轉冷，冷空氣強度不排除達寒流等級，務必提前做好保暖與低溫防範。本報資料照片
周末至下周一各地將顯著降溫轉冷，冷空氣強度不排除達寒流等級，務必提前做好保暖與低溫防範。本報資料照片

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲的穩定天氣為主。迎風面的花東雲量相對較多，沿海一帶有局部短暫陣雨。夜間在東部降雨或西部局部霧發生時，留意行車視線與路況。周末至下周一各地將顯著降溫轉冷，務必提前做好保暖與低溫防範。

氣溫方面，林孝儒說，白天舒適偏暖，南部較熱。北部至東部高溫22至25度，低溫約15至18度；中南部高溫約25至30度，低溫約16至20度。清晨與夜晚輻射冷卻明顯，沿海空曠與近山平地低溫偏低，日夜溫差大。

周五晚間起鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下。林孝儒表示，北部與東部最快自周五夜間轉為陰有雨並逐步轉冷；中南部降雨以山區為主，平地多雲局部陰為主但同樣明顯轉涼。

他說，研判本波最冷時段落在周六夜間至下周一清晨。北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度。若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除下探至10度或更低的可能。而海拔3000公尺以上高山具固態降水如雪、霰條件。

林孝儒表示，此波冷空氣強度，不排除達寒流等級。下周一白天起冷空氣才會逐步減弱、低溫緩回升，持續關注最新預報。

關於颱風消息，他說，昨晚在菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續雖有機會增強為今年第2號颱風西望洋（Penha），但未來將朝菲律賓前進登陸後減弱消散，對台灣是沒有天氣影響的，毋須特別擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 高溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

把握今起3天年前大掃除曬衣晾被 周五晚起鋒面+強烈冷氣團 恐升等寒流

回暖可見陽光、明起上看30度高溫 周末變天不排除寒流來襲

今天雨停回暖、周五起變天恐2階段氣溫直墜探個位數 不排除達寒流門檻

寒流要來了？ 他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

相關新聞

今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多...

今起3天暖如春早晚又入冬 吳德榮：周六寒流侵襲 歐美模式台北僅10度

今天至周五好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗穩定，...

周末霸王級寒流再現？ 颱風論壇：強烈冷氣團至寒流 降溫如搭雲霄飛車

好好把握偏暖的空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台大幅回暖，南部甚至偏熱...

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

星宇航空成立星宇航廚，未來飛機餐將自己來。星宇過去經濟艙與「胡同燒肉」聯名丼飯，頭等與商務艙等也與米其林三星「態芮 Tairroir」聯手推出創意台式法餐，並帶動華航、長榮一波「米其林聯名大戰」。國籍航空飛機餐「神仙打架」，受益的是廣大消費者。

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

今天是24節氣的立春。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表...

今起晴朗溫暖上看28度高溫 周末強烈冷氣團先濕冷再轉乾冷

今天各地大多為多雲到晴天氣，中央氣象署表示，只有花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。白天氣溫大致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。