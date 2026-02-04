今「立春」晴朗暖熱好天氣 周末恐「寒流」入侵探10度低溫或更低

今天是24節氣的立春。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周五偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲的穩定天氣為主。迎風面的花東雲量相對較多，沿海一帶有局部短暫陣雨。夜間在東部降雨或西部局部霧發生時，留意行車視線與路況。周末至下周一各地將顯著降溫轉冷，務必提前做好保暖與低溫防範。

氣溫方面，林孝儒說，白天舒適偏暖，南部較熱。北部至東部高溫22至25度，低溫約15至18度；中南部高溫約25至30度，低溫約16至20度。清晨與夜晚輻射冷卻明顯，沿海空曠與近山平地低溫偏低，日夜溫差大。

周五晚間起鋒面通過，隨後新一波強冷空氣南下。林孝儒表示，北部與東部最快自周五夜間轉為陰有雨並逐步轉冷；中南部降雨以山區為主，平地多雲局部陰為主但同樣明顯轉涼。

他說，研判本波最冷時段落在周六夜間至下周一清晨。北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度。若配合輻射冷卻，沿海空曠與近山平地不排除下探至10度或更低的可能。而海拔3000公尺以上高山具固態降水如雪、霰條件。

林孝儒表示，此波冷空氣強度，不排除達寒流等級。下周一白天起冷空氣才會逐步減弱、低溫緩回升，持續關注最新預報。

關於颱風消息，他說，昨晚在菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續雖有機會增強為今年第2號颱風西望洋（Penha），但未來將朝菲律賓前進登陸後減弱消散，對台灣是沒有天氣影響的，毋須特別擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。