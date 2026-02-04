台灣吃到飽餐廳菜色豐富 吸引印度多元飲食習慣旅客

快訊

中央社／ 新德里4日專電
台灣代表團赴印度推廣觀光，交通部觀光署國際組科長陳冠竹（左2）表示，台灣美食世界聞名，尤其「吃到飽」餐廳菜色豐富，深受不同飲食習慣的印度旅客喜愛，成為觀光推廣一大利器。中央社
台灣代表團近期赴印度推廣觀光，交通部觀光署國際組科長陳冠竹說，台灣美食世界聞名，尤其「吃到飽」餐廳菜色豐富，深受不同飲食習慣印度旅客的喜愛，成為觀光推廣一大利器。

交通部觀光署與航空公司、旅行業者、文化表演團體組成的台灣觀光代表團，到印度推廣活動，行程以新德里的觀光推廣會為首站，一行人將再轉往孟買參加旅展。

在3日新德里的觀光推廣會中，「雷昇傳藝劇團」威震八方的開場表演，呈現台灣傳統宗教特色與官將首文化，「獅公館工坊」則讓印度人親手彩繪「劍獅」，認識獨具特色的「台灣獅」文化。

現場也提供台灣道地小吃鹹酥雞，與聞名全球的珍珠奶茶供與會者享用，讓他們能親自體驗台灣的在地美食。

談到台灣觀光推廣，「美食」自然占有重要地位，陳冠竹告訴中央社記者說：「我們最引以為傲的美食，非常適合推薦給印度的朋友。」因為據他所知，不少印度旅客十分喜歡台灣「吃到飽」的自助餐（Buffet）餐廳。

陳冠竹表示，印度旅客對於飲食有許多不同的需求，台灣的「吃到飽」餐廳，讓所有的印度旅客都能依其喜好，去挑選自己喜歡的飲食，包含像是蔬食，或是想要嘗試台灣的在地料理，「吃到飽」餐廳都可符合需求。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）1月25日在串流平台Netflix全球直播下，徒手攀爬台北101，讓台灣成為世界關注的焦點。

陳冠竹接受中央社記者訪問時表示，霍諾德成功完成攻頂，透過這樣的事件，確實能讓世界聚焦台灣，但台灣還有非常多的戶外活動，非常適合推薦給所有的印度朋友，包含像是健行、登山，或是馬拉松、自行車，這些都是非常棒的觀光主題。

陳冠竹也提到，「台灣燈會即將到來，這次到印度，也希望分享這個台灣的文化」。

交通部觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社記者，觀光署今年在印度市場持續深耕會展產業旅遊（MICE），因這是印度企業獎勵員工一個非常有效的方式，藉由獎勵旅遊，希望能帶進更多印度客人，旅客在體驗台灣的美好後，再透過口耳相傳，把台灣介紹給其他家人，所以今年在企業這一塊，仍然是以MICE為主。

MICE是指結合會議 （Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大型會議 （Convention）與展覽（Exhibition）的商務旅遊模式。

駐印度代表陳牧民接受中央社記者採訪時表示，這幾年台灣在印度的形象越來越好，印度人越來越想要知道台灣是什麼樣的國家。

陳牧民提到，其實台灣過去也有在（印度）此辦過觀光推廣會，但今年是有史以來規模最大一次，今天有超過130家（印度）業者參與，「這幾年也有一些印度業者，包含一般觀光客、商展旅客赴台，如今台灣形象和旅遊資源，慢慢為印度人所知，我們相信這次活動後，會有更多印度觀光客前往台灣旅遊、瞭解台灣的美」。

印度為全球人口第一大國，出境旅遊市場成長動能強勁，據觀光署估算，2025年印度到台灣的旅客較2024年成長逾20%，且已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的規模，顯示市場具高度發展潛力。

