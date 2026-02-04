今起晴朗溫暖上看28度高溫 周末強烈冷氣團先濕冷再轉乾冷

今天各地大多為多雲到晴天氣，中央氣象署表示，只有花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。白天氣溫大致呈持續回升趨勢，早晚稍涼，西半部日夜溫差大。中部以北及東北部低溫在13至15度，南部及花東16至17度，高溫方面，北部及東半部地區22至25度，中南部可達26至28度。

明天至周五白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。

周五晚間起至周六鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周一清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下周一白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日西半部山區亦有零星短暫雨。西半部及宜蘭低溫9至15度，花東12至18度；高溫部分，北部、宜蘭及金門13至19度，中部、花蓮15至21度，南部22至27度，台東20至23度。

下周二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三至下周五另一波冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

明天、周五金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊及駕駛安全。明天、周五東南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島及周六基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，周六至周日晨中部、東部3000公尺以上、北部、東北部2000公尺以上高山有零星降雪機率。