陳駿季表態 自救會感謝農業部看見「名間疾苦」 鄉長喊守護手搖飲的家

聯合報／ 記者李柏澔賴香珊／台北即時報導
農業部長陳駿季昨表示，農業部絕不讓優良農地被輕易變更。名間鄉反焚化爐自救會臉書粉專也發文感謝農業部重視。圖／取自「名間鄉反焚化爐自救會」臉書粉專
農業部長陳駿季昨表示，農業部絕不讓優良農地被輕易變更。名間鄉反焚化爐自救會臉書粉專也發文感謝農業部重視。圖／取自「名間鄉反焚化爐自救會」臉書粉專

南投縣名間鄉是全台最大茶產區，南投縣政府擬在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，名間鄉長陳翰立、名間鄉反焚化爐自救會抗爭，要求重新選址，自救會成員下跪要求停止會議。農業部長陳駿季昨表示，農業部絕不讓優良農地被輕易變更。陳翰立在Threads發文，點名感謝陳駿季，一起守護台灣優良農地、手搖飲的家。名間鄉反焚化爐自救會臉書粉專也發文，「感謝農業部看見名間疾苦，守護優良農地、百年茶鄉」。

陳翰立表示，南投縣政府選了6個地方做選址，卻選在名間鄉特定農業區，「硬要蓋在百年茶鄉鎮手搖飲的基地」。南投的垃圾問題要解決，「但你連垃圾源頭減量到政策都沒有，我們抗爭那麼久，會議上鄉親喊重新選址，是要你重新選垃圾處理廠的地方不要蓋在茶鄉，你們顯然沒有聽進去人民真正的心聲」。

陳駿季昨天說，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且場址都位於特定農業區內，更重要的是屬於產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等。名間更是國內最大的茶葉產區，假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須合理，以及不可替代性等。未來農業部若收到南投縣府的變更申請，承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更。

其他網友表示，「守護名間，守護手搖飲，手搖飲是台灣人的日常，守護名間就是守護台灣日常的食安」、「謝謝農業部陳駿季部長及名間鄉長陳翰立守護台灣茶葉」、「希望焚化爐可以另外選址，不要荼毒茶香和石虎」、「真的，身為住在名間的一員真是感動。而且台灣人離不開茶，我上班的地方基本上大家都是天天喝茶，竟然有人想要汙染茶園」、「謝謝部長，守護石虎棲息地，守護茶葉大縣，也守護了農業大縣」、「希望陳部長堅持立場，嚴加審查」、「一起守護手搖飲王國」。

南投縣長許淑華昨表示，一切依法辦理。南投縣政府環保局說，已委託專家研究，認定焚化爐排放氣體對茶葉外觀品質無顯著影響。

南投縣政府擬在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，名間鄉長陳翰立、名間鄉反焚化爐自救會抗爭，要求重新選址，自救會成員下跪要求停止會議。圖／取自陳翰立Threads
南投縣政府擬在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，名間鄉長陳翰立、名間鄉反焚化爐自救會抗爭，要求重新選址，自救會成員下跪要求停止會議。圖／取自陳翰立Threads

