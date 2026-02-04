快訊

台廠免驚！華強北記憶體報價勁揚 粉碎市場動盪謠言

今起3天暖如春早晚又入冬 吳德榮：周六寒流侵襲 歐美模式台北僅10度

把握今起3天年前大掃除曬衣晾被 周五晚起鋒面+強烈冷氣團 恐升等寒流

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會，其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會，其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至周五白天。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，北部、東半部及澎湖地區20至25度，中南部地區高溫在21至29度之間，金門地區也回升至17至19度，馬祖地區14至16度。要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。

另一方面，他說，降雨部份，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會，其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。

下一個天氣轉變點，他表示，預估在周五晚起至下周二期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強烈大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為寒流的機會；中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 氣溫

延伸閱讀

大掃除！命理師曝除夕前「這些東西」必須丟掉：否則會走霉運

把握回暖可見陽光好天氣 周五入夜再變天、鋒面過後強烈冷氣團抵達

周六強烈冷氣團「挑戰寒流」先濕冷後轉乾 本周溫度恐劇烈震盪

回暖可見陽光、明起上看30度高溫 周末變天不排除寒流來襲

相關新聞

台北國際書展開幕 最高檢察署陪你「打正義的卡」

閃著五彩孔雀燈的「讀字檳榔攤」前，排隊的是買書的人潮；遊覽車「讀字巴士」則化身新書發表會地點，作家變成「車掌小姐」，為乘...

迷金庸也讀瓊瑤 賴總統：找老師不如找好書

總統賴清德過去常援引金庸小說的名句，讓人知道他是金迷，讓人意外的是他也讀瓊瑤。賴清德昨出席台北國際書展開幕典禮，花了約五...

今起3天暖如春早晚又入冬 吳德榮：周六寒流侵襲 歐美模式台北僅10度

今天至周五好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗穩定，...

周末霸王級寒流再現？ 颱風論壇：強烈冷氣團至寒流 降溫如搭雲霄飛車

好好把握偏暖的空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台大幅回暖，南部甚至偏熱...

支持茶農 陳駿季：嚴守名間農地變更

南投縣政府規畫在知名茶葉產地名間鄉興建焚化爐，農業部長陳駿季昨天措詞嚴厲指出，農業部絕不讓優良農地被輕易變更，未來會嚴格...

憂心食安 農業部預告洗選蛋冷鏈將升級

農業部預告洗選蛋新制，今年七月一日起，要求一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，讓民眾憂心又要漲價；產業界也憂心冷鏈配套若未能同步到位，恐增加食安風險。農業部表示，將推出冷鏈升級計畫，確保洗選蛋於生產、流通及銷售各環節的品質穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。