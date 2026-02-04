把握今起3天年前大掃除曬衣晾被 周五晚起鋒面+強烈冷氣團 恐升等寒流

大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至周五白天。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，北部、東半部及澎湖地區20至25度，中南部地區高溫在21至29度之間，金門地區也回升至17至19度，馬祖地區14至16度。要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。

另一方面，他說，降雨部份，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會，其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。

下一個天氣轉變點，他表示，預估在周五晚起至下周二期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強烈大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為寒流的機會；中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。