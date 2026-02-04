快訊

今起3天暖如春早晚又入冬 吳德榮：周六寒流侵襲 歐美模式台北僅10度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六至下周一的冷空氣強度，預期將成為入冬以來第2波寒流的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。本報資料照片
周六至下周一的冷空氣強度，預期將成為入冬以來第2波寒流的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。本報資料照片

今天至周五好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。冷空氣減弱，白天陽光下暖如春，各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚又入冬。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。今天北部13至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部11至26度。

不過，他說，周五午夜前後鋒面抵達，北台灣變天。周六中部以北轉濕冷有雨，愈晚愈冷。周日、下周一各地寒冷；周日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

至於冷空氣強度？吳德榮表示，周六至下周一，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬，這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度，而成為入冬以來第2波寒流的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。

吳德榮說，下周二白天起至下周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫升，但夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下周三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨，下周四雨後轉晴，仍偏冷。下周五各地晴朗，氣溫升。

關於颱風消息，他表示，中央氣象署最新的路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓TD02偏西南西進行，明晨發展成輕颱西望洋，周五晨登陸「民答那峨」北部，逐漸減弱為熱帶低壓，為短命颱，亦符合「2月颱不侵台」的歷史紀錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 吳德榮

